В ряде городов Украины в рамках проекта “Стоп насилию!” появилась социальная реклама против насилия в семьях

Киев. 30 июля. УНИАН. В конце июля в рамках Национальной кампании борьбы «Стоп насилию!» в ряде городов Украины появились бигборды и ситилайты с социальной рекламой против насилия в семьях.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

В частности, социальная реклама размещена в таких городах, как Киев, Симферополь, Ялта, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Львов, Одесса, Харьков. “Указанная реклама призывает женщин не молчать, если к ним применяется насилие, а обращаться по телефону «горячей линии» за помощью”, - сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр отметил, что такой шаг сделан не только для людей, страдающих от насилия, но и для того, чтобы заставить общество и органы государственной власти активно реагировать на существующую проблему.

Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что акция “Стоп насилию!” была учреждена 14 мая 2008 года и с того времени значительно увеличилось количество обращений людей, страдающих от насилия. В частности, отметил он, за первое полугодие в этом году обратилось за помощью 37 тыс. чел., из которых 29 тыс. - женщины и 8 тыс. - мужчины.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что в рамках программы разрабатываются мероприятия по работе с обидчиками, поскольку раньше в Украине только пытались защитить жертв, а с обидчиками никогда не работали.

В свою очередь координатор "Программы равных возможностей и прав женщин в Украине", совместного Проекта Европейского Союза, Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития SIDA и Программы развития ООН (ПРООН), Лариса КОБЕЛЯНСКАЯ сообщила, что по данным социсследований, 35-50% всех женщин Украины, которые находились в больницах с телесными повреждениями, были жертвами домашнего насилия. Кроме того, по ее словам, на протяжении одного года бытовое насилие в Украине становится причиной 100 тысяч дней госпитализации, 30 тысяч обращений в отделение травматологии и 40 тысяч вызовов врача, а 30-40% всего количества звонков, поступающих в отделения милиции, связаны с домашним насилием, включая физическое насилие. Она также сообщила, что социальную рекламу, которая размещена в ряде городов, бесплатно разработало рекламное агентство Tabasco, Ассоциация внешней рекламы Украины помогла в бесплатном размещении социальной рекламы «Стоп насилию!», а Агентство цифрового маркетинга «Интернет Эксперт» способствовала размещению баннеров «Стоп насилию!» в сети Интернет.

Со своей стороны генеральный директор рекламного агентства Tabasco, куратор Биржи социальной рекламы Александр ГОРЛОВ сообщил, что его агентство охотно согласилось принять участие в этом проекте, поскольку хотело продемонстрировать готовность всей рекламной индустрии помогать обществу в решении социальных проблем.

Социальная реклама содержит два сюжета: на одном изображена женщина с синяком в виде браслета, слоган: «Хватит терпеть такие подарки!». В другом сюжете изображена с синяком вокруг глаза известная в мире украинская боксер, чемпионка мира и Европы Алина ШАТЕРНИКОВА, слоган: «Я терплю ради победы. А ты?». Внизу каждого бигборда размещен телефон “горячей линии” – 88005003350, по которому можно обратиться за помощью. Эта линия является бесплатной и звонким принимаются с 9.00 до 20.00. Кроме того, абоненты Киевстар и МТС могут обратиться за помощью на короткий номер 386.

Во время пресс-конференции А.ШАТЕРНИКОВА сказала, что согласилась принять участие в этой социальной акции, потому что даже официальная статистика насилия в семьях является ужасной. «Тысячи женщин ежедневно испытывают физическое насилие в семьях. Этой социальной рекламой мы хотели сказать, что синяки могут быть в спорте, в частности в боксе, но в семье они недопустимы», - сказала спортсменка. При этом она отметила, что в последнее время насилие происходит не только в бедных семьях, но и в семьях с высоким уровнем доходов.

В свою очередь участник Национальной сети мужчин-лидеров против насилия, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию, президент Фонда поддержки молодежного и олимпийского плавания Денис СИЛАНТЬЕВ сказал, что истоки насильственного поведения нужно искать в воспитании, и поэтому очень важно «не потерять» сегодняшних детей. «Как президент Фонда поддержки молодежного и олимпийского плавания я занимаюсь молодыми пловцами. Мы уделяем внимание не только физической подготовке, но и воспитанию молодежи в духе олимпийских идеалов. А олимпийские идеалы основаны на принципах порядочности, взаимоуважения и ненасилия», - подчеркнул он.