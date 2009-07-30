Социологи отмечают рост президентского рейтинга Литвина и его шансов на победу во втором туре выборов

Киев. 30 июля. УНИАН. Последний социологический опрос свидетельствует о существенном росте президентского рейтинга председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и его шансов на победу в случае выхода во второй тур выборов главы государства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор компании ”Нью Имидж Маркетинг Групп” Олег СИНАЮК, представляя результаты исследования, проведенного в конце июля.

Так, если бы выборы Президента проходили в ближайшее воскресенье, в них приняли бы участие 67,4% опрошенных граждан (36,1% безусловно готовы принять участие в голосовании, 31,3% скорее всего готовы это сделать). При этом в первом туре большинство респондентов, готовых идти на избирательные участки, поддержали бы лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА (23,3%). Второе место заняла бы действующий премьер-министр и лидер блока своего имени Юлия ТИМОШЕНКО (15,1%), третье - председатель ВР В.ЛИТВИН (8,4%) и четвертое – лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК (6,4%).

Остальные потенциальные кандидаты, по данным опроса, получили бы 4 и меньше процентов поддержки избирателей.

Учитывая полученные данные, информировал О.СИНАЮК, респондентам предложили избрать кандидата, за которого бы они проголосовали во втором туре. Для этого исследователи сформировали электоральные пары из трех вероятных фаворитов гонок согласно вышеприведенным показателям.

В случае выхода во второй тур победители в парах распределились бы таким образом: В.ЯНУКОВИЧ (30,1% поддержки опрошенных) - Ю.ТИМОШЕНКО (28,1%), В.ЛИТВИН (28,6%) - Ю.ТИМОШЕНКО (23,1%), В.ЛИТВИН (29,2%) - В.ЯНУКОВИЧ (28,3%).

По мнению О.СИНАЮКА, рост общественной поддержки В.ЛИТВИНА связан с его очень низким антирейтингом, что во втором туре гонок существенно повлияет на выбор граждан, поскольку антирейтинги В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО достаточно высоки. Поэтому эксперт считает, что показатели спикера парламента, полученные по результатам исследования, являются, скорее, следствием антирейтинга лидеров ПР и БЮТ.

В отношении обнаруженного уменьшения поддержки респондентами кандидатуры А.ЯЦЕНЮКА О.СИНАЮК допустил, что это следствие не очень удачной агитационной кампании, которую лидер “Фронта перемен“ проводит в последнее время. Кроме этого, считает он, А.ЯЦЕНЮК слишком рано начал свою предвыборную активность, и у соперников было достаточно времени, чтобы “пройтись” по нему компрометирующими материалами.

О.СИНАЮК также отметил, что после анализа ответов авторы исследования сами их проверили и проконсультировались с коллегами. Поэтому он считает их на сегодня представляющими общественную мысль.

Социологическое исследование на тему: “Политические пристрастия украинцев за полгода до президентских выборов” было проведено компанией ”Нью Имидж Маркетинг Групп”. Полевой этап проходил с 19 по 24 июля.

Методом личного интервью были опрошены 2 279 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Погрешность выборки составляет 2,1%.