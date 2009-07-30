Объявлен конкурс на лучшее освещение возможностей развития системы здравоохранения в Украине

Киев. 30 июля. УНИАН. Проект Европейского Союза “Содействие реформе вторичной медицинской помощи в Украине” совместно с Министерством здравоохранения и Национальной медицинской премией объявляет конкурс для журналистов национальных СМИ “Изменить себя – изменить мир” на лучшее освещение вопросов, касающихся дальнейшего развития системы здравоохранения в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проекта ЕС «Содействие реформе вторичной медицинской помощи в Украине» Оксана АБОВСКАЯ.

Цель организаторов конкурса - повысить осведомленность представителей СМИ о новейших тенденциях развития системы здравоохранения в Украине и в странах Европы, стимулировать журналистов к активному освещению этого вопроса.

Организаторы предложили для будущих участников конкурса 6 тем: новые тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются системы здравоохранения в странах ЕС, и возможности для Украины; роль органов местной власти в организации и предоставлении медицинской помощи; медицинское страхование: солидарность, равенство и доступность; роль больниц в предоставлении квалифицированной специализированной медицинской помощи; роль и место семейного врача в системе предоставления медицинских услуг; развитие системы здравоохранения в существующих нормативно-правовых рамках.

Основные номинации конкурса: лучшая телевизионная программа, лучшая радиопрограмма, лучшая публикация в печатных СМИ, лучшая публикация в электронных СМИ, лучшая публикация о деятельности проекта ЕС “Содействие реформе вторичной медицинской помощи в Украине”.

Конкурс будет проходить с 1 августа по 30 ноября, его результаты - объявлены в декабре в 2009 году. Призовой фонд конкурса составляет 70 тыс. грн.