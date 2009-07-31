Рекламист Витык выступает против привлечения “одиозных российских политтехнологов” к президентской избирательной кампании

Киев. 31 июля, УНИАН. Генеральный директор медиа-дома “РАВА” Дмитрий ВИТЫК выступает против привлечения “одиозных российских политтехнологов” к президентской избирательной кампании в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, речь идет о “политтехнологах Тимофее СЕРГЕЙЦЕВЕ и Дмитрии КУЛИКОВЕ”, которых якобы задействовал народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК для своей президентской кампании. Он добавил, что именно одному из этих политтехнологов принадлежит идея деления Украины на три сорта, которая использовалось в прошлой президентской кампании штабом Виктора ЯНУКОВИЧА.

Д.ВИТЫК считает, что “политический лидер, приглашающий к сотрудничеству таких политтехнологов, является сам по себе аморальным”. Он добавил, что эти “одиозные” люди не помогут А.ЯЦЕНЮКУ “сшить Украину”, а наоборот могут способствовать “ее развалу”.

Д.ВИТЫК отметил, что роботу этих политтехнологов можно оценить как “не слишком профессиональную”. Он утверждает, что именно они были политтехнологами “Команды озимого поколения” и “Вече”, и “это были провальные проекты”, поскольку они на парламентских выборах не набрали необходимые 3% голосов избирателей.

Генеральный директор медиа-дома “РАВА” Д.ВИТЫК, как человек, занимающийся рекламой, подверг острой критике бигборды А.ЯЦЕНЮКА, на которых размещены надпись “Спасем Украину” и портрет Арсения ЯЦЕНЮКА с подписью Арсений. Он считает, что эту идею предложили А.ЯЦЕНЮКУ именно российскими политтехнологи. По его словам, А.ЯЦЕНЮКУ “не нужно было такими бигбордами привлекать к себе внимание”. “У него был прекрасный имидж - незапятнанного молодого, чрезвычайно успешного политика, и нужно было очень не разбираться в украинской политике, чтобы таким образом изменить имидж”, - добавил Д.ВИТЫК. По его словам, эти плакать показывают А.ЯЦЕНЮКА как непрогнозируемого человека, не вызывающего доверия.

Д.ВИТЫК отметил, что в знак протеста против привлечения “одиозных российских политтехнологов” выпустил плакат, где "на фоне пограничных символов портрет человека, похожего на бездомного", а сверху надпись “Требуем избирать Президента Украины с 25 лет”, а внизу подпись Онаний. Он отметил, что когда человек пишет о спасении Украины намного меньшим по размеру шрифтом, чем свое имя, это “свидетельствует о юношеском максимализме, самовосхищении, самоудовлетворении, потому ассоциация Арсений - Онаний”. Д.ВИТЫК отметил, что разместил свои плакаты в центральных и западных областях Украины, и не отрицает, что его цель “не допустить прихода А.ЯЦЕНЮКА к власти”. Он подчеркнул, что акция проплачена на месяц и на нее израсходовано около 40 тысяч гривен его личных средств. По его словам, рекламисты его поддерживают, поскольку “это же у них их хлеб забирают”. Он добавил, что его акция - это своего рода обращение к политикам: “заказывайте у нас рекламу, платите нам, для чего вам российские политтехнологи, ведь они очень дорого стоят во всех отношениях”.