«НИКО» - самый дорогой корпоративный бренд автомобильного рынка Украины

Журнал «ГVардия» (Издательский дом «Галицкие контракты») – «Гвардии корпоративных брендов 2009» - определил 200 самых дорогих корпоративных брендов в Украине. Бренд «НИКО» (Группа компаний «НИКО») признан самым дорогим автомобильным брендом страны.

Победа Группы компаний «НИКО» в автомобильном рейтинге самых дорогих корпоративных брендов свидетельствует об успешной реализации стратегических целей Группы. Согласно результатам рейтинга бренд «НИКО», стоимость которого оценивается в 1 млрд. 513 млн. грн, занимает 1ое место в отраслевом рейтинге (среди автоимпортеров, автодилеров и автопроизводителей), а также 18ое место в общем рейтинге двухсот самых дорогих корпоративных брендов страны. Согласно результатам общего рейтинга автомобильные бренды занимают следующие позиции: Ниссан Мотор Украина – 45ое место, Еврокар – 50ое, VIPOS – 57ое, ViDi Group – 58ое, Winner – 63е, Атлант-М – 77ое, АВТО Интернешнл – 79ое.

Звание самого дорогого автомобильного бренда Украины является очередным подтверждением успешной деятельности Группы компаний «НИКО» на автомобильном рынке страны. Победа в «Авторейтинге» заняла достойное место среди других регалий бренда, таких как звание «Импортёр №1», который компания Группы успешно удерживает на протяжении пяти последних лет, победа в фестивале «Бренд года» на протяжении последних трех лет, призовые места в престижных конкурсах «Выбор года», «Автомобиль года» и другие. Не остаются без внимания высокие показатели продаж «НИКО» в Украине (за время существовании компании реализовано свыше 100 000 автомобилей), а также наличие одной из самых разветвлённых дилерских сетей в стране с наибольшим количеством концептуальных дилерских центров.

По словам Вице-президета Группы компаний «НИКО» Станислава Николайчука: «Прежде всего, хочу поблагодарить наших клиентов, сотрудников и партнёров, благодаря которым мы достигли столь серьёзного результата. Представляя в Украине такие автомобильные бренды как Mitsubishi Motors (импорт и розница), а также дилерство брендов AUDI, Porsche, Mazda и Chery , «НИКО» намерено не только сохранить свои позиции на рынке, но и укрепить их уже в ближайшее время. Стратегическая цель компании - это доминирующая роль на автомобильном рынке страны».

На сегодняшний день Группа компаний «НИКО» объединяет компании различных бизнес-направлений, такие как импорт, дистрибуция и розничные продажи автомобилей (ООО «Торговый дом «НИКО»», дилерская сеть «НИКО»), авто кредитование, финансы и лизинг («НИКО Капитал», КУА «НИКО», «НИКО-Лизинг»), страхование (СК «Индиго»), транспорт и логистика («Н-ТРАНС», «Украинский терминал»), инвестиции и строительство («НИКО-Инвест»), корпоративная социальная ответственность (ВБФ «Крона») и другие. Таким образом, реализация любой поставленной перед Группой компаний задачи происходит в минимальные сроки с максимальной эффективностью, что предоставляет неоспоримые преимущества на рынке, а также позволяет эффективно управлять брендом «НИКО».



Информационная справка:

Группа компаний “НИКО” – группа компаний, основными направлениями деятельности которой являются: автомобильный бизнес (импорт, дистрибуция, розничные продажи и сервисное обслуживание), операции финансового сектора (страхование, лизинг, финансирование и кредитование, инвестиции и управление активами), строительство; транспортные, таможенно-брокерские услуги и корпоративная социальная ответственность. Бренд «НИКО» признан самым дорогим автомобильным брендом Украины согласно рейтингу журнала «ГVардия» (ИД «Галицкие контракты»). Оборот Группы компаний «НИКО» в 2008 году составил свыше $1,5 млрд. Подробнее о Группе компаний «НИКО».

