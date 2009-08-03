Укргазбанк выплатил украинским держателям карт Visa полмиллиона гривен. Просто Так.

Киев, 3 августа 2009 г. – Укргазбанк совместно с международной платежной системой Visa подвели промежуточные итоги совместной кампании «Просто Так». Кампания, запущенная в Украине в июле 2008 г. для держателей зарплатных карт Visa от Укргазбанка, проходит под девизом «Больше карточных расчетов, больше выгоды и больше приятных вещей Просто Так!» Цель кампании - стимулирование расчетов по картам Visa в торгово-сервисной сети и формирование у украинских держателей карт Visa привычки грамотного и сознательного использования современных платежных карт.

Акция Укргазбанка «Просто Так» - первая cash-back (в переводе с англ. «возврат денег») кампания в Украине. По ее условиям, все держатели зарплатных карт Visa, выпущенных Укргазбанком, получают обратно на свой карточный счет 1% от суммы оплаченных по карте товаров и услуг при условии, что сумма операции превышает 100 грн. Деньги зачисляются по факту обработки платежа, и более того, банк берет на себя оплату подоходного налога. За время проведения кампании, с 8 июля 2008 года по 1 июля 2009 года, Укргазбанк выплатил держателям карт Visa более 500 тыс. гривен.

«Как показало исследование, проведенное Укргазбанком, держатели зарплатных карт используют их преимущественно для снятия наличных в банкоматах, - отмечает Антон Косторниченко, директор департамента розничного банкинга АБ «Укргазбанк». - Тем самым, они лишают себя возможности на практике ощутить все преимущества современных карточных продуктов Visa, среди которых удобный, быстрый и безопасный доступ к личным финансам, возможность гибкого планирования и управления личным бюджетом, универсальный прием карт в различных торгово-сервисных предприятиях Украины и мира. Маркетинговая акция «Просто Так» призвана переключить держателей карт со снятия наличных в банкоматах на оплату товаров и услуг в торгово-розничной сети и, тем самым, стимулировать рост безналичных расчетов в Украине».

«Платежная система Visa поддерживает усилия банков-партнеров, направленные на внедрение в Украине лучших мировых практик использования современных платежных инструментов, - отмечает Жан-Марк Тонти, генеральный директор по странам Юго-Восточной Европы и СНГ. – Наш опыт показывает, что возврат части потраченных средств является мощным стимулом для клиентов банка использовать карты Visa для оплаты товаров и услуг, что в итоге помогает им сформировать современный подход к ежедневным платежам».

По данным Укргазбанка, дополнительный бонус в виде возврата части потраченных по карте средств активизировал использование карт Visa в торгово-сервисной сети и способствовал более чем 50% росту оборотов по картам Visa Укргазбанка в предприятиях торговли в период проведения акции.

На сегодняшний день в кампании принимают участие сотрудники 1900 украинских предприятий, являющихся держателями карт Visa. Ниже приведены отклики рядовых держателей карт, которые наглядно показывает, что разумное использование карт Visa – это не только удобно, но и выгодно.

Отклики держателей карт:

Александр К., 42 года, менеджер производства: «Мы с супругой еженедельно делаем покупки по карте Visa в одном из супермаркетов Киева. Прежде всего, это удобно: нам не приходится думать, какую сумму необходимо взять с собой и беспокоиться у кассы, хватит ли нам наличных. В среднем, затраты на продукты в нашей семье из 4 человек составляют 800 – 1000 грн. в неделю, плюс регулярные затраты на бензин в размере 400 грн. Таким образом, участвуя в программе Укргазбанка и Visa, мы ежемесячно получаем возврат на карту Visa в размере 48 -56 грн., а это 2 билета в кино».

Татьяна П., 35 лет, домохозяйка: «Оплачиваем зарплатной картой мужа коммунальные услуги – значительная экономия времени, а при растущих тарифах - и средств».

Владимир М., 24 года, водитель: «Использую карту Visa от Укргазбанка для оплаты бензина, в неделю заправляюсь в среднем на 500 грн., каждый возврат для меня – это почти литр бензина бесплатно».

Информация об Укргазбанке:

АБ «Укргазбанк» - это универсальный банк национального масштаба, который по классификации Национального банка Украины входит в группу крупнейших украинских банков. По состоянию на 13.07.2009 года активы «Укргазбанка» составили 14,85 млрд. грн., уставной капитал - 3,8 млрд. грн., доля государства в капитале банка превышает 80%.

АБ "Укргазбанк" является принципиальным членом Visa International с 2002 года. По состоянию на 01.07.2009 количество карт Visa составило 372 243. Банк занимает 11 место среди украинских банков по количеству активных карт.

Более подробная информация доступна по адресу www.ukrgasbank.com

Информация о компании Visa Inc.

Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS - одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 170 странах мира.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

Пресс-служба Укргазбанка:

Евгений Молчанский

+380 (44) 594-11-53

Пресс-служба Visa Inc. в Украине

Анна Сердюк

The Willard Group

+380 (50) 331 34

76anna.serdyuk@twg.com