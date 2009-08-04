В Киеве 14-16 октября пройдет инвестиционная конференция с представителями стран Персидского залива

Киев. 4 августа. УНИАН. В Киеве 14-16 октября пройдет инвестиционная конференция «Инвестиционные перспективы в Украине» с представителями стран Персидского залива.

Об этом сообщил заместитель комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Константин БОНДАРЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в октябре в Киеве планируется провести второй этап инвестиционной конференции.

К.БОНДАРЕВ отметил, что Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты имеют серьезный денежный потенциал и готовы вкладывать средства в Украину.

Он сообщил, что в мае т.г. в Кувейте по инициативе народного депутата и при поддержке девелоперского холдинга Universal Development Construction (UDC Holding, Украина) был проведен бизнес-форум «Украина-2009 – удачное время для инвестиций», на котором были представлены более 40 государственных и бизнес-проектов.

По его словам, наибольший интерес арабских инвесторов вызвали агропромышленная, добывающая, строительная, телекоммуникационная отрасли, а также энергосберегающие проекты. В частности, на форуме были заключены контракты в газодобывающей и агропромышленной сфере.

Народный депутат добавил, что профильный комитет ВР и UDC Holding разрабатывают интернет-сайт в виде форума, на котором бизнес сможет найти ответ на вопрос, как привлечь средства, узнать о новых мероприятиях с инвесторами.

В свою очередь генеральный директор UDC Holding Леонид БОГДАНОВ сообщил, что в октябрьской конференции планируется участие практически всех стран Персидского залива, а также шейхов, которые выдают подтверждения того, что проект отвечает требованиям нормам шариата. В программе конференции планируется участие проектов в транспорте, логистике, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, туризме информационных технологиях, строительстве, банковской сфере.

Гендиректор холдинга отметил, что украинским компаниям, желающим работать с арабскими инвесторами, следует изучить их традиции и законодательство. В частности, по законам шариата, недопустимо инвестировать в бизнес-проекты, связанные с алкоголем, оружием, азартными играми. Также арабские инвесторы не предоставляют кредитов, а входят в проект в качестве партнера, в основном с участием более 50%.

При этом соотношение заемных средств к собственному капиталу украинской компании не должно превышать 25%.