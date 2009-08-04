Решение о ликвидации банка «Европейский» будет принято в ближайшее время – Союз защиты интересов вкладчиков

Киев. 4 августа. УНИАН. Решение о ликвидации банка «Европейский» будет принято в ближайшее время.

Об этом заявила председатель общественной организации «Союз защиты интересов вкладчиков, потребителей банковских услуг» Нелли БОСИЕВА, ссылаясь на свои источники в Национальном банке Украины, сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, постановление о ликвидации банка уже подготовлено. Вопрос о ликвидации банка правление Нацбанка должно было рассмотреть на заседании 30 июля, однако он был отложен.

В то же время Н. БОСИЕВА отметила, что вкладчики банка «Европейский» надеются на решение о его скорой ликвидации, чтобы иметь возможность получить вложенные средства через Фонд гарантирования вкладов, поскольку на сегодня в банке введена временная администрация, а также действует мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.

На «горячей линии» в банке «Европейский» корреспонденту УНИАН подтвердили, что принципиальное решение о его ликвидации уже есть, и на данный момент в банке ожидают выхода соответствующего постановления НБУ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Национальный банк Украины ввел временную администрацию в АКБ «Европейский» (временный администратор Роман КУДРИЦКИЙ) сроком на один год. Также с 15 мая 2009 г. в банке введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Справка УНИАН. АКБ «Европейский» зарегистрирован Национальным банком Украины 3 марта 1993 года.

Банк «Европейский» по итогам первого полугодия 2009 года получил убыток 141,411 млн. грн. по сравнению с прибылью 5,011 млн. грн. годом ранее.

Активы банка в январе-июне т.г. уменьшились на 14% и на 1 июля составили 1,887 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 0,4% - до 1,543 млрд. грн., обязательства уменьшились на 9% - до 1,708 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период не изменялся и оставался на уровне 287 млн. грн., собственный капитал уменьшился на 44% - до 179,344 млн. грн.