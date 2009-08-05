В Одесском театре оперы и балета начинается юбилейный, 200-й театральный сезон

Киев. 5 августа. УНИАН. В Одесском национальном академическом театре оперы и балета 16 августа начинается юбилейный, 200-й театральный сезон, и первой премьерой будет опера Пуччини “Турандот”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН и.о. директора театра, народный артист Украины Анатолий ДУДА.

По его словам, для постановки приглашен известный итальянский режиссер Итало НУНЦИАТА, а дирижером будет Александр САМУИЛ.

А.ДУДА также сообщил, что проведены переговоры и получено согласие на постановку “Пиковой дамы” Чайковского художественным руководителем Московского художественного академического театра им. А.П. Чехова Олегом ТАБАКОВЫМ, который в сентябре назовет точную дату начала работы над этим проектом.

И.о. директора театра сообщил, что также будет осуществлена новая постановка оперы-балета Виталия Губаренко “Вий” и оперы Моцарта “Дон Жуан”, запланированы новые спектакли “Нуриев навсегда” и “Спартак”.

А.ДУДА сообщил, что в дальнейших планах театра, наряду с “Аидой” Верди, “Борисом Годуновым” Мусоргского, “Евгением Онегиным” Чайковского, будет “и обязательное привлечение современных украинских спектаклей”.

Он также отметил, что в 2011 году “состоится уникальная для нашей страны акция - постановка на нашей сцене нового спектакля гения балета, фигуры номер один современного танца Иржи КИЛЛИАНА”. По его словам, для детей будет поставлен “Айболит” на музыку итальянского композитора Нино Роты.

А.ДУДА также не обошел вопрос противостояния в коллективе театра. По его словам, назначение в апреле 2009 года Сергея ПРОСКУРНИ на должность генерального директора и художественного руководителя театра поставило под вопрос возможность “сохранения традиционной классической культуры” в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Он отметил, что противостояние в театре возникло не из-за того, что якобы были какие-то нарушения финансовой дисциплины, которые увидел С.ПРОСКУРНЯ, а из-за разного виденья подходов к развитию театра. По его словам, все шло к тому, чтобы классический театр превратить в “развлекательный центр”.

Председатель цехового комитета оркестра театра Анатолий ПАСТУХОВ считает, что для назначения С.ПРОСКУРНИ генеральным директором и художественным руководителем театра не было никаких профессиональных оснований, поскольку “эту должность (художественного руководителя – УНИАН) всегда занимали главные дирижеры, которые отвечают за художественный уровень театра, а С.ПРОСКУРНЯ не имеет высшего образования, он был скрипачом, а затем артистом, и хвастается всем, что ничего из этого не вышло”.

По его словам, это назначение “происходило с легкой подачи министра культуры и туризма Василия ВОВКУНА”.

А.ПАСТУХОВ выразил благодарность премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая поддержала работников театра, выступивших за увольнение С.ПРОСКУРНИ.

По его словам, С.ПРОСКУРНЯ намеревается через суд вернуться на должность, но творческая часть театра - против этого.

А.ПАСТУХОВ отметил, что планы С.ПРОСКУРНИ относительно деятельности театра “ничего общего с развитием театра не имеют, речь идет лишь о воплощении его личных планов”.

Солистка оперы, лауреат международных конкурсов Юлия ТЕРЕЩУК отметила, что слова С.ПРОСКУРНИ о том, что в театре до его прихода не давали возможности для развития молодым артистам, не соответствуют действительности. По ее словам, “в около 70% действующего репертуара театра задействована молодежь”.

Солист оперы Василий НАВРОЦКИЙ назвал нецелесообразным и невоспринятым в коллективе “заготовленное новым руководителем решение относительно перехода театра в статус предприятия”.

По его словам, “нигде в мире большой оперный театр никогда не был, и, я уверен, не будет предприятием”. Он считает, что это была попытка “поставить под контроль материальные ресурсы театра, его здание”.

“Если бы это удалось организаторам, то через полгода не было бы в Одессе театра оперы и балета”, - добавил В.НАВРОЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, С.ПРОСКУРНЯ возглавил Одесскую оперу 8 мая 2009 года. Однако часть коллектива театра не поддержала творческих инициатив, предложенных С.ПРОСКУРНЕЙ.

9 июля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО по предложению коллектива театра назначила народного артиста Украины, профессора Одесской государственной музыкальной академии им. А.Неждановой А.ДУДУ новым исполняющим обязанности директора театра.

Ю.ТИМОШЕНКО приняла такое решение по результатам встречи с представителями коллектива театра по их просьбе. Представители коллектива просили премьера вмешаться в ситуацию в театре и назначить руководителем человека, который пользуется авторитетом в коллективе, имеет музыкальное образование и признание аудитории, отмечалось в сообщении Управления по связям со СМИ Секретариата Кабмина.