СГ «ТАС» в I полугодии снизила сбор страховых платежей на 29% - до 119 млн. грн.

Киев. 5 августа. УНИАН. По итогам первого полугодия 2009 года страховые платежи ЗАО «Страховая группа «ТАС» составили 119,5 млн. грн., что на 29% меньше показателя аналогичного периода 2008 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

Снижение сбора страховых платежей он объясняет фактически закрытием банковского канала продаж страховых продуктов, на который ранее приходилось около 25% объема собранных компанией страховых платежей.

По информации Д.ГРИЦУТЫ, страховые выплаты по итогам первого полугодия составили около 60 млн. грн., что на 10% меньше показателя за аналогичный период 2008 года. Уровень выплат по итогам первого полугодия – 52% против 40% в 2008 году и 28-32% в 2006-2007 гг.

По данным компании, страховые платежи по КАСКО по итогам первого полугодия 2009 года составили 42,1 млн. грн., выплаты - 40,5 млн. грн. Доля КАСКО в страховом портфеле СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года составляла 35%. Доля выплат по КАСКО в общем объеме выплат СГ «ТАС» увеличилась с 61% в І полугодии 2008 года до 68% в І полугодии 2009 года.

Страховые платежи компании по ОСАГО в І полугодии 2009 года составили 32,5 млн. грн., а выплаты выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,8 млн. грн.

Страховые платежи по Зеленой карте в СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 61% и составили 3,7 млн. грн., а выплаты выросли на 40% и составили 1,3 млн. грн. Доля Зеленой карты в страховом портфеле СГ «ТАС» увеличилась на 1% до 3%.

Страховые платежи по имущественному (не транспортному) страхованию СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20,3 млн. грн. Доля этого вида страхования в страховом портфеле СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 9% до 17%. Выплаты по этому виду страхования в І полугодии 2009 года составили 2,8 млн. грн. Доля выплат по имущественному (не транспортному) страхованию в общем объеме выплат СГ «ТАС» составила 5%.

Доля туристического страхования в портфеле СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года по сравнению с І полугодием 2008 года сохранилась на уровне 2%: собрали 2,2 млн. грн. Доля выплат по этому виду страхования в общем объеме выплат СГ «ТАС» осталась на уровне 1%.

Доля добровольного медицинского страхования (ДМС) в портфеле СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года составила 1%: собрали 1,5 млн. грн. Выплаты по ДМС в І полугодии 2009 года в общем объеме выплат компании составили 3%.

Количество действующих договоров СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года увеличилось на 45 тыс. штук: с 515,1 тыс. шт. до 560 тыс. шт.

Как сообщил Д.ГРИЦУТА, с начала кризиса компания сократила количество центров продаж с 400 до 340, что, конечно, привело к сокращению количества сотрудников компании. При этом он отметил, что эти и ряд других мер позволили сократить административные расходы СГ «ТАС» на 50%.

По словам председателя правления СГ «ТАС», в текущем году компания будет уделять особое внимание развитию собственной агентской сети. Так, с сентября в компании начнет работу школа по подготовке страховых агентов, которую Д.ГРИЦУТА назвал «корпоративным университетом». Именно агентский канал продаж в компании считают наиболее перспективным.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая группа «ТАС» создано в 1998 году.

В структуре СГ «ТАС» более 30 региональных дирекций и филиалов и около 340 центров продаж по всей Украине. Агентская сеть компании составляет около 3000 человек.

По итогам первого полугодия 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 119 млн. грн., страховые выплаты составили – 60 млн. грн.

На начало июня 2009 года кипрской Alkemi Limited принадлежало 24,8% акций ЗАО «Страховая группа «ТАС».

Конечным владельцем СГ «ТАС» является Сергей ТИГИПКО.