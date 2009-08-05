Инвесторы строительства жилого дома в Буче требуют решить вопрос с вводом его в эксплуатацию

Киев. 5 августа. УНИАН. Инвесторы строительства жилого дома по ул. Тарасовская, 8-А в Буче требуют решить вопрос с вводом его в эксплуатацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили инвесторы сегодня на круглом столе в УНИАН.

По словам инвестора Юлии МАЛЫМИНОЙ, в 2003 году компания «Укржитлокомплекс» начала строительство дома, завершить который она должна была во втором квартале 2007 года. На сегодня в доме выполнено около 99% работ, не подведены инженерные коммуникации (газ, свет, вода). Вместе с тем, в несданном в эксплуатацию доме сегодня проживает около 12 семей.

При этом из 213 квартир в доме 84 приобретены частными лицами, а 123 квартиры – через льготное кредитование от Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Ю.МАЛЫМИНА отметила, что от застройщика инвесторам не поступало никакой информации о срыве сроков сдачи дома в эксплуатацию. Более того, в 2007 году застройщик поднял цену на жилье (которое на 100% оплатили частные инвесторы и на 97% - инвесторы, купившие жилье по программе фонда) с 2,9 тыс. до 4-5 тыс. грн./кв. м, средняя сумма доплаты составила около 100 тыс. грн. за квартиру. При этом застройщик не объяснил причины повышения стоимости жилья.

Несмотря на то, что большая часть инвесторов оплатила повышенную стоимость жилья, дом по-прежнему не сдан в эксплуатацию, добавила она.

Инвесторы считают, что их права нарушены, как со стороны застройщика, так и со стороны Госфонда по молодежному строительству, который недобросовестно перечислял застройщику средства со счетов инвесторов.

В свою очередь глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Валерий ОМЕЛЬЧУК пояснил, что летом 2007 года застройщик прислал фонду обоснования повышения стоимости жилья, которые заключаются в том, что финансирование строительства велось не в полном объеме и не систематически. Компания просила фонд перенести сроки ввода дома в эксплуатацию.

Он добавил, что с 2002 по 2008 год финансирование фонда из Госбюджета должно было составить 1 млрд. 117 млн. грн., а фактически было профинансировано 507 млн. грн.

В.ОМЕЛЬЧУК сообщил, что застройщик уже подал документы по согласованию ввода дома в эксплуатацию в Бучанский горисполком, и сдача дома в эксплуатацию – это вопрос 10-20 дней.

Глава фонда призвал инвесторов подписывать акты приема-передачи выполненных работ. «Как только 50% людей подпишут акты приема-передачи, подключат коммуникации», - сказал он.

При этом представитель застройщика, который был приглашен на круглый стол, на него не явился.

Как отметил руководитель юридического департамента компании «Евроконсалтинг» в Киеве Дмитрий ШТАДЛЕР, договоры о приобретении жилья с инвесторами, купившими квартиру через фонд, не предусматривали возможности в одностороннем порядке изменять стоимость жилья. При этом все договоры предусматривают выплату застройщиком неустойки за срыв сроков ввода дома в эксплуатацию.

По его словам, инвесторы могут обращаться в суд с требованием разорвать договоры, а также требовать компенсацию морального и материального ущерба и уплату неустойки.

Вместе с тем директор департамента содействия социального становления и развития молодежи Константин ЗАХАРЕНКО сообщил, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта готово юридически поддержать инвесторов в судебных разбирательствах и в обращениях к правоохранительным органам.

В ходе круглого стола инвесторы и глава фонда договорились о составлении «дефектного акта» - документа, в котором будут расписаны объемы оставшихся работ для ввода дома в эксплуатацию со сроками выполнения, ответственными и контролирующими лицами.