MasterCard Europe демонстрирует рост показателей во втором квартале

Сотрудничество с финансовыми институтами и ведущими предприятиями розничной торговли стимулирует развитие бизнеса в регионе

Ватерлоо, Бельгия, 4 августа 2009 г. – Сегодня MasterCard Europe объявляет финансовые результаты деятельности за второй квартал 2009 г. в европейском регионе. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, тесное сотрудничество с финансовыми институтами и ведущими предприятиями розничной торговли позволило компании MasterCard Europe добиться роста во II квартале. Европейские потребители продолжили активно использовать карты MasterCard® в точках продаж: количество торговых операций выросло на 7,2% по сравнению с аналогичными цифрами прошлого года.

Хавьер Перес, Президент MasterCard Europe: «Во втором квартале, придерживаясь стратегии, ориентированной на развитие отношений с нашими партнерами, мы продолжили тесное сотрудничество с ведущими финансовыми институтами, помогая им в идентификации и реализации тех возможностей, которые могли максимизировать эффективность их карточных программ. Тот факт, что, несмотря на серьезный экономический спад, европейцы стали чаще использовать карты MasterCard, говорит об обеспечении контроля над финансами, удобстве, безопасности и выгодах, которые наши платежные решения предоставляют держателям карт».

Во втором квартале компания MasterCard заключила в регионе ряд серьезных деловых соглашений. Хавьер Перес подвел следующие итоги: «Наши разработки в области высоких технологий, обеспечившие нам лидерство в отрасли – начиная от дебетовых и кредитных продуктов до предоплаченных карт и системы бесконтактных платежей MasterCard® PayPass™ - помогли нам закрепить успех в регионе. Поскольку наши офисы расположены по всей Европе, мы занимаем выгодную позицию для реализации соглашений и разработки решений, соответствующих индивидуальным потребностям держателей карт, тем самым, закладывая основы для дальнейшего продвижения электронных средств оплаты в европейском регионе, территория которого простирается от Атлантического океана до восточной границы России».

Результаты Европейского рынка

Во втором квартале компания MasterCard продемонстрировала рост совокупного оборота (в долл. США) по картам MasterCard на 2,1%, объема покупок - на 3,0%, торговых операций - на 7,2%, операций получения наличных - на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 апреля по 30 июня, европейские держатели карт совершили торговые операции по картам MasterCard на сумму 1,7 млрд., включая покупки в среде он-лайн.

По состоянию на 30 июня 2009 года европейскими финансовыми институтами было выпущено 196 млн. карт MasterCard (не включая Maestro® и Cirrus®), что на 3,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Европейские держатели карт использовали свои карты MasterCard в 8,6 млн. точек приема в регионе и 29,4 млн. точек приема по всему миру, включая совершение покупок через Интернет.

Кроме того, логотип Maestro® появился на 305 млн. карт; этот показатель остался стабильным по сравнению с аналогичным кварталом 2008 г. Теперь потребители могут рассчитываться за покупки при помощи карт Maestro в более чем 7,3 млн. точек приема по всей Европе, приблизительно в 12,1 млн. торговых точек по всему миру и в Интернете.

Компания MasterCard Europe сообщила о ряде значимых достижений европейского масштаба в бизнесе за отчетный квартал:

· MasterCard продолжает укреплять свои отношения с ключевыми европейскими предприятиями розничной торговли благодаря новому партнерскому соглашению с Британским Розничным Консорциумом (БРК) и внедрению новаторских решений, облегчающих жизнь потребителей. Среди таких решений – введение бесконтактных платежей PayPass в некоторых магазинах Boots UK в Лондоне и Ливерпуле, реализованное совместно с финансовым провайдером RBS WorldPay.

· В Турции банк Akbank основал Carrefour Axess, совместную партнерскую программу с самым крупным представителем розничной торговли Европы – Carrefour. Новая карта соединяет в себе преимущества Axess, надежной программы кредитных карт с полным спектром услуг банка Akbank, с собственной программой Carrefour Турция. Все карты имеют функцию PayPass, и, на данный момент, к PayPass подключено почти 2500 терминалов в торговых точках более чем 170 магазинов Carrefour в Турции.

· Прошел год после успешной интеграции Europay France, и, благодаря ряду успешных сделок, объемы средств, процессируемые с помощью MasterCard, значительно возросли: совокупный оборот - на 22%, количество обработанных транзакций – примерно на 35%, по сравнению со вторым кварталом 2008 г.

· С развитием Единой европейской платежной системы (SEPA), объемы, процессируемые MasterCard, продолжили значительный рост на различных рынках региона. Ведь теперь покупатели и продавцы могут осуществлять доместические транзакции при помощи карт Maestro, не прибегая к локальным брендам дебетовых карт.

· Новое партнерство с BankAmericard, эквайринговым подразделением Deutsche Bank S.p.A., а также Autostrade per Italia, ведущей итальянской дорожной компанией, привело к значительному расширению области использования карт. Тот факт, что карты Maestro теперь принимаются в сети итальянских платных автодорог, обеспечит осуществление удобных и беспрепятственных платежей для туристов, путешествующих по Италии этим летом. Позитивные тенденции развития бизнеса в Италии в этом квартале ознаменовались достижением цифры в 15 млн. карт MasterCard, находящихся в обращении по всей стране.

· В этом квартале наблюдались значительные успехи в работе с премиальным сегментом карт в России, Испании и Турции.

o В апреле Россия достигла внушительных показателей: эмиссия премиальных карт MasterCard в стране перешагнула миллионный рубеж. Этот успех был подкреплен запуском нового продукта MasterCard’s World™, при этом первым эмитентом данной карты в стране стал Barclays Premier. Следом за ним была реализована первая в стране ко-брендинговая программа с АЗС, реализованная Ситибанком и ведущей сетью заправок Neste, также на базе MasterCard World.

o Параллельно с этим, в Испании произошел запуск карточной программы «Unlimited», являющейся результатом длительного сотрудничества с подразделением private-banking банка Santander - для внедрения на мировом уровне непревзойденного премиум-предложения для лиц, владеющих значительными финансовыми ресурсами.

o Тем временем, в Турции банк Garanti перезапустил один из самых элитарных локальных брендов, программу кредитных карт Shop&Miles компании Turkish Airlines на базе карт MasterCard. Новая программа для пассажиров VIP-уровня включила в себя и PayPass.

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О MasterCard Europe

MasterCard Europe – это подразделение компании MasterCard Worldwide, со штаб-квартирой в Ватерлоо, Бельгия, ответственное за операции в Европе и для Европы. Регион MasterCard Europe простирается до восточной границы России. Благодаря развитой сети офисов, MasterCard Europe может понять и удовлетворить нужды клиентов, работающих на 51 страновом рынке Европы. Это позволяет клиентам компании вести бизнес удобным для себя способом, на своем родном языке.

О MasterCard Incorporated

MasterCard Incorporated способствует развитию глобальной коммерции, являясь связующим звеном между финансовыми институтами, предприятиями, держателями карт и торговыми организациями. Как франчайзер, процессор и консультант, MasterCard разрабатывает и продвигает платежные решения, обрабатывает около 21 млрд. операций ежегодно и предоставляет уникальный опыт и консалтинговые услуги своим партнерам – финансовым институтам и предприятиям торгово-сервисной сети. MasterCard Incorporated управляет программами эмиссии семейства всемирно известных и повсеместно принимаемых к оплате брендов платежных карт, таких как MasterCard®, Maestro® и Cirrus® в более чем 210 странах и регионах мира.

www.mastercard.com.

Заявления прогнозного характера

Заявления в этом пресс-релизе, не являющиеся историческими фактами, включая заявления о планах, стратегиях, убеждениях и ожиданиях компании MasterCard, носят характер прогноза и подчиняются положениям Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. Заявления о перспективах являются действительными только на дату создания. Соответственно, за исключением нынешних обязательств компании в соответствии с американскими федеральными законами о ценных бумагах, компания не имеет намерений обновлять или по-иному пересматривать информацию прогнозного характера с тем, чтобы она отражала фактические результаты операций, изменения финансовых условий, изменения в оценках, ожидаемых результатах или ориентировочных расчетах, изменения общих экономических условий или условий в данной отрасли или других обстоятельств, возникающих и/или существующих после подготовки этого пресс-релиза, либо с тем, чтобы она отражала возникновения каких-либо непредвиденных явлений. Такие заявления о перспективах включают без ограничений следующее:

· Возможность компании успешно реализовать свои деловые соглашения и предоставлять решения, отвечающие потребностям держателей, а так же предоставление поддержки дальнейшему развитию электронных платежей в регионе.

Фактические результаты могут существенно отличаться от таких заявлений о перспективах по ряду причин, включая те, который приведены в поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) документах, в том числе в ежегодном отчете компании по форме 10-K за год, окончившийся 31 декабря 2008г., квартальных отчетах компании по форме 10-Q и текущих отчетах по форме 8-K, которые были поданы в SEC в течение 2009 года, а также по причинам, включающим затруднения и помехи, задержки или неспособность компании достичь вышеизложенных стратегических инициатив. Также другие факторы, которые не были приведены выше, могут послужить причиной того, что действительные результаты компании будут существенно отличаться от ожидаемых.

Контактное лицо: Александра Гонтарь, ahontar@prp.com.ua 8 044 495 29 60