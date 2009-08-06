Певица Мика Ньютон прекращает свое сотрудничество с продюсером Фалесой

Киев. 6 августа. УНИАН. Певица Мика НЬЮТОН приняла решение завершить свое сотрудничество с продюсером Юрием ФАЛЕСОЙ.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила сама М.НЬЮТОН.

Она отметила, что ее семилетний контракт с Ю.ФАЛЕСОЙ заканчивается 28 августа, и согласно условиям документа, стороны должны принять решение - продолжать сотрудничество или нет. По словам певицы, она в письменном виде уведомила Ю.ФАЛЕСУ о том, что больше не намерена продлевать контракт.

«Аргументов против дальнейшего сотрудничества с продюсером было несколько. В частности, существенное различие в видении развития проекта, финансовые разногласия, а также желание самостоятельно развивать свою сольную карьеру», - сказала М.НЬЮТОН.

Он отметила, что юридической стороной прекращения ее контракта с продюсером на данный момент занимаются адвокаты, которые пытаются мирным способом уладить все разногласия.

М.НЬЮТОН опровергла информацию о существовании еще одного контракта с Ю.ФАЛЕСОЙ, который якобы действует еще на протяжении четырех лет. Она подтвердила, что в 2006 году, после достижения ней совершеннолетнего возраста, действительно был подписан новый контракт, но он не был нотариально заверен. «А поэтому этот второй контракт не действителен и согласно законодательству Украины, сразу два контракта с идентичными условиями не могут действовать одновременно», - сказала она.

Что касается псевдонима «Мика Ньютон», то его артистка имеет полное право использовать, так как свой контракт с Ю.ФАЛЕСОЙ она подписывала уже будучи Микой НЬЮТОН и это заверено документально. «Конечно, есть и финансовые нюансы, но я как человек творческий никогда не настаивала и не задавала лишних вопросов. Теперь я работаю с юристами, которые будут делать все, чтобы я вышла из этой ситуации достойно», - сказала певица.

М.НЬЮТОН также отметила, что до конца текущего года планирует выпустить новый альбом и снять клип, поскольку за последний год это так и не было сделано, хотя весь необходимый материал был подготовлен.

Кроме того, заверила М.НЮТОН, она не собирается подписывать новый контракт с каким-либо продюсером, а будет самостоятельно заниматься продвижением своей карьеры.