ВОЛЯ предложила абонентам нетарифицируемое пользование ресурсами своего дата-центра
6 августа 2009 года. Киев. С августа для всех абонентов «Воля Бродбенд»,
которые выбрали пакеты «Гра» и «Життя», пользование ресурсами, размещенными
в дата-центре ВОЛЯ, не тарифицируется.
Дата-центр ВОЛЯ – это главный участник украинского Интернета, который
генерирует значительную часть всего украинского трафика и содержит такие
развлекательные ресурсы, как www.upload.com.ua, www.ex.ua, www.fileshare.in.ua, www.gameinside.ua,
www.tab.net.ua и многие другие. Поэтому абоненты,
которые выбрали эти пакеты, экономят существенный объем трафика, то есть
могут скачать гораздо больше информации за те же деньги.
Напомним, что пакеты без ограничения скорости «Гра» и «Життя» сформированы,
прежде всего, с учетом потребностей абонентов, активно использующих Интернет
для мультимедийных развлечений (игры, музыка, видео и т.д.).
Руководитель дата-центра ВОЛЯ Алексей Акулов подчеркнул: «На сайтах
http://www.volia.com/ и http://www.dc.volia.com/
мы будем размещать список наиболее интересных ресурсов, которые расположены
на площадках дата-центра ВОЛЯ. Естественно, название ресурса будет
появляться в списке по желанию его владельца. Уверены, что для большинства
клиентов дата-центра это будет также интересным предложением, поскольку
существенно расширит аудиторию посетителей».
Директор по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрей Метельский
отмечает: «Мы внимательно изучаем пожелания наших пользователей
высокоскоростного доступа в Интернет и на основании этих пожеланий улучшаем
свои пакеты услуг, делая их еще боле привлекательными для клиентов. В
частности, с июня мы увеличили на 20% объем включенной информации в
предлагаемых интернет-пакетах. С июля в рамках программы лояльности была
начата новая постоянная бонусная программа «13-й месяц». Теперь все активные
абоненты услуги Интернет, которые в течение последних 12 календарных месяцев
активно пользовались ею без приостановок и отключений, получают свой
тринадцатый бонусный месяц. Условия действуют на постоянной основе для
абонентов, выбравших свой пакет: «Діалог», «Пошук», «Гра» или «Життя». Кроме
того, мы продолжаем постоянные опросы абонентов относительно последующего
улучшения условий пользования и привлекательности пакетов услуг. Опросы
проводятся на Портале абонента и на обратной стороне счетов, так что
абоненты являются активными участниками улучшений и помогают сделать услуги
еще лучше. Хочу отметить, что мы также планируем в сентябре увеличить объем
информации в пакетах «Діалог» и «Пошук» исходя из потребностей абонентов,
которые выбирают именно эти два пакета. Кроме того, в ближайшее время мы
планируем предложить еще более выгодные ценовые условия на интернет-пакеты
для абонентов услуги «Воля Преміум ТВ». Таких абонентов у нас большинство, и
мы, безусловно, предложим им максимально выгодные цены на пользование двумя
услугами».
http://www.volia.com/ Компания ВОЛЯ является национальным украинским
провайдером, предоставляющим комплекс современных телекоммуникационных услуг
— кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет,
видео-по-запросу, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.
Алина Сигда
Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ
Тел. / факс: 207-70-92