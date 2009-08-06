ВОЛЯ предложила абонентам нетарифицируемое пользование ресурсами своего дата-центра

6 августа 2009 года. Киев. С августа для всех абонентов «Воля Бродбенд»,

которые выбрали пакеты «Гра» и «Життя», пользование ресурсами, размещенными

в дата-центре ВОЛЯ, не тарифицируется.

Дата-центр ВОЛЯ – это главный участник украинского Интернета, который

генерирует значительную часть всего украинского трафика и содержит такие

развлекательные ресурсы, как www.upload.com.ua, www.ex.ua, www.fileshare.in.ua, www.gameinside.ua,

www.tab.net.ua и многие другие. Поэтому абоненты,

которые выбрали эти пакеты, экономят существенный объем трафика, то есть

могут скачать гораздо больше информации за те же деньги.

Напомним, что пакеты без ограничения скорости «Гра» и «Життя» сформированы,

прежде всего, с учетом потребностей абонентов, активно использующих Интернет

для мультимедийных развлечений (игры, музыка, видео и т.д.).

Руководитель дата-центра ВОЛЯ Алексей Акулов подчеркнул: «На сайтах

http://www.volia.com/ и http://www.dc.volia.com/

мы будем размещать список наиболее интересных ресурсов, которые расположены

на площадках дата-центра ВОЛЯ. Естественно, название ресурса будет

появляться в списке по желанию его владельца. Уверены, что для большинства

клиентов дата-центра это будет также интересным предложением, поскольку

существенно расширит аудиторию посетителей».

Директор по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрей Метельский

отмечает: «Мы внимательно изучаем пожелания наших пользователей

высокоскоростного доступа в Интернет и на основании этих пожеланий улучшаем

свои пакеты услуг, делая их еще боле привлекательными для клиентов. В

частности, с июня мы увеличили на 20% объем включенной информации в

предлагаемых интернет-пакетах. С июля в рамках программы лояльности была

начата новая постоянная бонусная программа «13-й месяц». Теперь все активные

абоненты услуги Интернет, которые в течение последних 12 календарных месяцев

активно пользовались ею без приостановок и отключений, получают свой

тринадцатый бонусный месяц. Условия действуют на постоянной основе для

абонентов, выбравших свой пакет: «Діалог», «Пошук», «Гра» или «Життя». Кроме

того, мы продолжаем постоянные опросы абонентов относительно последующего

улучшения условий пользования и привлекательности пакетов услуг. Опросы

проводятся на Портале абонента и на обратной стороне счетов, так что

абоненты являются активными участниками улучшений и помогают сделать услуги

еще лучше. Хочу отметить, что мы также планируем в сентябре увеличить объем

информации в пакетах «Діалог» и «Пошук» исходя из потребностей абонентов,

которые выбирают именно эти два пакета. Кроме того, в ближайшее время мы

планируем предложить еще более выгодные ценовые условия на интернет-пакеты

для абонентов услуги «Воля Преміум ТВ». Таких абонентов у нас большинство, и

мы, безусловно, предложим им максимально выгодные цены на пользование двумя

услугами».

http://www.volia.com/ Компания ВОЛЯ является национальным украинским

провайдером, предоставляющим комплекс современных телекоммуникационных услуг

— кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет,

видео-по-запросу, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел. / факс: 207-70-92

info@volia.com

www.volia.com