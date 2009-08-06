Одесские предприниматели обратились в Генпрокуратуру, к Президенту и в СНБО с просьбой разобраться в ситуации вокруг «Пивдня»

Киев. 6 августа. УНИАН. Одесская областная организация работодателей Юга Украины обратилась в Генеральную прокуратуру, к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой разобраться в ситуации вокруг предприятия «Пивдень» (смт. Авангард Овидиопольского района Одесской обл., район рынка «7-й километр»).

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Организации Юрий БОРЩЕНКО.

Он, в частности, напомнил, что постановлением Кабинета министров №683-р от 17 июня 2009 г. целостный имущественный комплекс ГП «Пивдень» передан из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

По словам главы комитета профсоюза работников госпредприятия Минобороны «Пивдень» Олега ПРИЛИПКО, предприятие было перерегистрировано, внесены изменения в его устав, которые не обусловлены трудовым договором. Профсоюз подал соответствующее представление о нарушении законов о труде в Украине в Одесский окружной административный суд.

«Но пока реакции от 29 июля мы не получали», - отметил он. О.ПИЛИПКО подчеркнул, что предприниматели, которые арендовали складские помещения и контейнера на территории предприятия «Пивдень», теперь вынуждены будут перезаключать договора из-за изменений, внесенных в устав предприятия.

Справка УНИАН. ГП «Пивдень» (Одесская обл.) создано в 1998 г., занимается предоставлением складских помещений предпринимателям. Является бюджетообразующим для области.