ВОЛЯ запустила для новых интернет-пользователей акцию – «Воля-Фристайл»

7 августа 2009 года, Киев. С 1 августа компания ВОЛЯ предложила новым пользователям акционный пакет «Воля Фристайл» стоимостью 50 грн/мес., без ограничения скорости и без учета объема использованной информации.

На новый акционный пакет «Воля-Фристайл» можно подписаться до конца сентября 2009 года и пользоваться предложенными условиями без каких-либо ограничений до трех месяцев:

· при подключении в августе абонент сможет пользоваться акционными условиями пакета до конца октября;

· при подключении в сентябре акционные условия пакета будут действовать до конца ноября.

За время пользования пакетом «Воля-Фристайл» абонент сможет определить свои регулярные потребности, а компания, в свою очередь, – максимально точно порекомендовать оптимальный по наполнению и характеристикам регулярный пакет, который будет соответствовать среднему уровню потребления абонента в период действия акционных условий.

Директор по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрей Метельский отмечает: «Пакет «Воля-Фристайл» является оптимальным стартом для абонентов, чтобы определить, какой пакет подходит им по всем характеристикам. Таким образом, чтобы мы смогли предложить максимально персонифицированный и оптимальный по наполнению регулярный пакет для наших клиентов, мы предлагаем новым абонентам всего за 50 грн испытать услугу. Как правило, характер пользования услугой от месяца к месяцу не меняется, и при этом формируются определенные интернет-привычки. По окончании действия акционных условий абонент сможет легче определить, какой из регулярных пакетов будет для него оптимальным по наполнению и самостоятельно перейти на него».

Напомним, что с августа для всех абонентов «Воля Бродбенд», которые выбрали пакеты «Гра» и «Життя», пользование ресурсами, размещенными в дата-центре ВОЛЯ, не тарифицируется. Данные пакеты предоставляются без ограничения скорости и сформированы с учетом потребностей абонентов, активно использующих Интернет для мультимедийных развлечений (игры, музыка, видео и т.д.).

В целом комплекс услуг, дополнительных сервисов и удобств, которые входят в пакеты, предлагаемые компанией ВОЛЯ, является на рынке уникальным.

Каждый абонент компании ВОЛЯ получает следующие преимущества и удобства:

· постоянно действующую программу лояльности и бонусы;

· легкое управление своей услугой на Персональном сайте: возможность следить за интенсивностью пользования услугой и менять по желанию профиль потребления, приостанавливать/восстанавливать услуги, формировать счета, подтверждать оплату, получать полную информацию о начислениях и платежах;

· оплата услуг в режиме on-line на Персональном сайте, а также через терминалы ibox;

· кредит доверия в размере ежемесячной абонплаты, установленный по умолчанию для каждого абонента;

· доступ к полезной информации на Портале абонента, который позволяет быстро найти ответ на большинство вопросов в базе знаний, получить консультации в режиме on-line, а также воспользоваться бонусными программами;

· круглосуточную сервисную поддержку;

· возможность не покупать оборудование (кабельный модем) – компания предоставляет его в пользование;

· возможность заказа дополнительных сервисов и услуг.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером, предоставляющим комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел. / факс: 207-70-92

info@volia.com

www.volia.com