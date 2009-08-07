Визит Патриарха Кирилла носил четко выраженный политический характер – УПЦ КП

Киев. 7 августа. УНИАН. Визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину носил четко выраженный политический характер и преследовал политические цели.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава информационно-издательского управления Киевской Патриархии епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ (ЗОРЯ).

“Наши предварительные оценки и прогнозы практически оправдались... В настоящее время подавляющее большинство и аналитиков, и журналистов, и общество в целом видят в визите Патриарха КИРИЛЛА в первую очередь именно эту политическую составляющую”, - сказал епископ ЕВСТРАТИЙ.

Он также отметил, что эту политическую составляющую видят не только в Украине и те, кто настроен скептически к московскому Патриарху, но и в самой России.

Епископ привел слова диакона Русской православной церкви Андрея КУРАЕВА, одного из неофициальных пресс-секретарей РПЦ, который сказал, что “влияние слова Патриарха, его имени, статуса на общественное мнение Украины” должно будет “отразиться на результатах выборов и на том, какую политику будут проводить уполномоченные украинским народом политики”.

“В окружении Патриарха КИРИЛЛА существует вполне определенное отношение к этому визиту как к визиту, который должен повлиять в позитивном в отношении Московского патриархата ключе на украинское общество, чтобы на выборах украинское общество проголосовало за тех кандидатов, которые считаются с точки зрения Московской патриархии наиболее приемлемыми”, - констатировал епископ ЕВСТРАТИЙ.

Еще одним убедительным свидетельствам скрытого политического подтекста патриаршего визита он назвал то, что вчера, сразу же по возвращении в Россию, Патриарх КИРИЛЛ встретился с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и рассказал ему о результатах своей поездки в Украину. Епископ напомнил, что во времена бывшего СССР иерархи по возвращении из-за границы обязаны были отчитываться в Совете по вопросам религий, а уже потом – перед церковным руководством.

“Неужели в русскую церковь вернулись советские времена, и отчет перед государственным руководителем должен быть сделан ранее, чем отчет перед Священным синодом или отчет перед самой церковью? Это одно уже свидетельствует о том, политический это был визит или не политический, и какое политическое влияние было во время этого визита”, - отметил представитель УПЦ КП.

Секретарь Совета Национального союза писателей Украины Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ, со своей стороны, отметил, что, когда он слушал речи Патриарха КИРИЛЛА, то если бы “не облачение духовного лица”, он бы никогда не поверил, что это выступает Патриарх. М.СЛАБОШПИЦКИЙ отметил, что он как мирской человек видел “мирского человека, политика, гоголевского ревизора, губернатора, который взял эстафету у ЧЕРНОМЫРДИНА...”, а не Патриарха, приехавшего с пастырским визитом.

М.СЛАБОШПИЦКИЙ также указал на поразительное отличие визита предстоятеля РПЦ по сравнению с визитами Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ и Папы Римского Иоанна Павла II в Украину, которые он назвал “действительно пастырскими”. “Совсем недавно были эти визиты, и каждый, кто видел, хотел он того или не хотел, делал выводы. И этот визит показал, кто есть кто, что есть что, и какая у кого мотивация”, - констатировал он.

По словам историка Александра ПАЛИЯ, во время этого визита украинцы увидели, что русская церковь не является независимой от государства, а является лишь инструментом государства “в очень нерелигиозных вещах”. “К нам приехал, фактически, не религиозное лицо, не руководитель церкви, а чиновник”, - сказал он, отметив, что смычка государства с церковью, существующая в России, разрушает церковь и является для нее катастрофической.

Такие же негативные последствия для УПЦ МП, убежден А.ПАЛИЙ, будут иметь и попытки вовлечь церковь в участие в политической борьбе в нашем государстве.