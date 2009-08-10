«Лаборатория Касперского» представляет Kaspersky Internet Security 2010 и Антивирус Касперского 2010

«Лаборатория Касперского», ведущий производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного программного обеспечения, хакерских атак и спама, представляет новое поколение решений для защиты домашних пользователей от информационных угроз – Kaspersky Internet Security 2010 и Антивирус Касперского 2010. Новая версия программ воплощает новую концепцию защиты - «Территория безопасности».

Каждый день в мире появляются десятки тысяч новых вредоносных программ, киберпреступность давно превратилась в многомиллиардную теневую индустрию. Справиться с огромными объемами вредоносного ПО только с помощью сигнатурного и эвристического методов защиты более не представляется возможным. В такой ситуации необходимо использовать комплексные средства защиты от современных информационных угроз.

В Kaspersky Internet Security 2010 был реализован принципиально новый подход к защите, получивший название «Территория Безопасности». Теперь в защищаемой системе осуществляется глобальный мониторинг вредоносной активности с целью полного предотвращения воздействия информационных угроз на компьютер пользователя. Согласно идее «Территории безопасности», основной акцент в решении Kaspersky Internet Security 2010 делается на предотвращении инфицирования системы, что является намного более эффективным способом защиты, чем исправление последствий заражения. ПК фактически становится настоящим островком безопасности в бескрайнем море сетевых угроз.

Ключевая технология версии 2010 - Sandbox («песочница») использует принципы виртуализации и создает защищенную выделенную среду исполнения приложений. Подобная технология в антивирусных продуктах реализуется впервые.

По статистике, различные уязвимости в операционной системе и доверенных приложениях часто становятся главным оружием злоумышленников при атаке приложений, использующих в своей работе глобальную сеть Интернет. Теперь за счет функции Safe Run, в основе которой лежит технология Sandbox, KIS2010 обеспечивает еще больший уровень надежности. Safe Run дает пользователям возможность попробовать новое программное обеспечение в изолированной среде, которая обеспечивает защиту операционной системы от любых изменений.

Функция Safe Run гарантирует наиболее удобный и безопасный интернет-серфинг - для просмотра можно использовать различные веб-браузеры, хотя можно запустить и любое другое приложение. При этом «Территория безопасности» KIS2010 окрашена в зеленый цвет (для удобства пользователя окна приложений в режиме Safe Run окружены зеленой рамкой), и не имеет границ - количество одновременно «защищенных» программ не ограничено.

Необходимо отметить, что концепция «Территории безопасности» нашла свое воплощение не только в новых технологиях. В персональных продуктах «Лаборатории Касперского» версии 2010 был кардинально переработан пользовательский интерфейс - он стал значительно проще и удобнее в использовании для начинающих пользователей. В Антивирусе Касперского 2010 и Kaspersky Internet Security 2010 реализован автоматический режим работы, в котором программа не беспокоит пользователя дополнительными запросами, самостоятельно принимая все решения в оптимальном режиме.

Важная информация для пользователей, активно играющих в компьютерные игры: в версии 2010 появились специальные опции, позволяющие контролировать работу новых продуктов «Лаборатории Касперского» во время сетевой игры. На время ответственного матча игроки могут отключить часть функций Антивируса Касперского 2010 и Kaspersky Internet Security 2010, влияющих на интернет-трафик и, как следствие, на время ответа сервера.

В версии 2010 значительно расширен и усовершенствован набор инструментов для защиты конфиденциальных данных. Например, продукты нового поколения автоматически запрещают доступ неосторожному пользователю к известным фишинговым сайтам, блокируют клавиатурные программы-шпионы, нацеленные на похищение ценных паролей и кодов доступа.

Несмотря на значительное увеличение эффективности и функциональности, по показателям производительности продукты новой версии могут считаться наиболее быстрыми защитными антивирусными решениями для домашних пользователей, представленные на мировом рынке: по независимым тестам, проведенным известной исследовательской компанией Cascadia Labs, которая специализируется на оценке эффективности технологических продуктов, KIS и KAV 2010 значительно опережают конкурентов, принявших участие в тесте, в скорости сканирования и открытия файлов, уверенно занимая первое место рейтинга. С подробными результатами тестов можно ознакомиться на сайте компании (http://cascadialabs.com, результаты тестирования появятся в публичном доступе 18 августа 2009).

Антивирус Касперского 2010 и Kaspersky Internet Security 2010 разрабатывались с учетом требований Windows Vista, что обеспечивает их абсолютную совместимость с этой операционной системой.

Продажи новой 2010 версии защитных персональных продуктов в Украине и странах СНГ начнутся 25 августа. Рекомендованные розничные цены на лицензию с возможностью установки решения на 2 ПК составят 345 грн. для Антивируса Касперского и 490 грн. - для Kaspersky Internet Security.

Продление лицензии будет осуществляться со скидкой: в этом случае стоимость Антивируса Касперского составит 206 грн., а Kaspersky Internet Security – 295 грн. Пользователи действующих лицензий версии 2009 переходят на версию 2010 бесплатно. Также возможен переход с Антивируса Касперского на решение Kaspersky Internet Security при покупке соответствующего продления.

Ознакомиться подробнее с функциями нового поколения антивирусных продуктов «Лаборатории Касперского» можно в разделе продуктов для домашних пользователей. Также пользователи могут установить бесплатную пробную версию Антивируса Касперского 2010 и Kaspersky Internet Security 2010.