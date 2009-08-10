Эксперты заявляют о необходимости унормировать процедуру отказа от места в списке в ВУЗ

Киев. 10 августа. УНИАН. До следующей вступительной кампании необходимо решить вопрос об отработке процедуры отказа от места в списке в высшее учебное заведение.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН руководитель образовательных проектов общественной сети “Опора» Инна СОВСУН.

По ее словам, сегодня университеты фактически на пятый день после объявления списков знают, сколько оригиналов документов к ним принесли. Она отметила, что нередко в университетах абитуриентов предупреждали о том, что преимущество при поступлении будут иметь те, кто сдал оригиналы, а не копии документов.

В целом, сказала И.СОВСУН, главной проблемой нынешней вступительной кампании является большое количество абитуриентов, которые имеют право на вступление вне конкурса.

По ее словам, “Опора” проводит мониторинг вступительной кампании в 21 регионе Украины в 30 высших учебных заведениях. Она отметила, что вопрос льгот возникает не в первый раз, и сейчас проводятся общественной сетью консультации с юристами по поводу того, что введение льгот противоречит Конституции Украины, в которой предусмотрено, что граждане Украины имеют право на обучение на конкурсной основе.

По ее словам, сейчас проводятся консультации по поводу возможности “вынесения решения о нарушении Конституции Украины в случае поступления вне конкурса”.

И.СОВСУН, ссылаясь на данные Министерства образования, сообщила, что в этом году было 6 тысяч льготников из около 150 тысяч абитуриентов.

В свою очередь координатор мониторинга вступительной кампании в Черновицкой области Юрий ХОРУНЖИЙ отметил, что возникает довольно много вопросов относительно “формулы выдачи целевых направлений” на престижные специальности, а не на те специальности, выпускники-специалисты которых необходимы в регионе. По его словам, выходит, что абитуриенты, которые имеют такие направления, даже при более низком балле имеют право на вступление в вуз.

Он сообщил, что направлен запрос в Черновицкую областную государственную администрацию относительно выдачи таких целевых направлений. По его словам, выявлено около 50 целевых направлений в Черновицкий национальный университет на престижные специальности.

Также И.СОВСУН сообщила, что половиной вузов проигнорировано требование Министерства образования об обнародовании на стендах в приемных комиссиях и на сайтах списков рекомендуемых к зачислению абитуриентов. По ее словам, “рекордсменом” в этом нарушении стал Днепропетровский национальный университет, который не только на своем сайте не вывесил эти списки, а их не было даже на стендах. “Такая непрозрачность создает очень много вопросов”, - сказала она.

Ю.ХОРУНЖИЙ, в свою очередь, привел в качестве положительного примера Буковинский медицинский университет, который “рассылал sms всем тем, кто поступил, и тем, кто на подходе к поступлению по государственному заказу”. Он отметил, что “этот университет был вообще достаточно открытым” в вопросе информирования о вступительной кампании.

Также на пресс-конференции И.СОВСУН сообщила, что в большинстве вузов абитуриентам настойчиво предлагали сразу же подписывать контракт на поступление, хотя они могли бы поступить и по государственному заказу. По ее словам, в Киеве Национальный авиационный университет начал подписывать договоры на обучение за средства физических и юридических лиц еще в середине июля, хотя в правилах приема в вузы указано, что зачисление на контракт производится после зачисления на бюджет.

И.СОВСУН считает, что “наиболее сложно проходила вступительная кампания” в Харькове. По ее словам, в “харьковских вузах и наблюдения велись тяжело, потому что это единственный город, где ни один из университетов не допустил наших наблюдателей на заседание приемных комиссий”. Она отметила, что Харьковская юридическая академия им. Ярослава Мудрого не показала прозрачного механизма информирования абитуриентов.