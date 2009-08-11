УНА-УНСО считает визит Патриарха Кирилла в Украину не пастырским, а политическим

Киев, 11 августа. УНИАН. Председатель исполкома организации УНА-УНСО Руслан ЗАЙЧЕНКО и председатель Киевской городской организации УНА-УНСО Игорь МАЗУР считают, что визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину был политическим, а не пастырским.

Такое мнение Р.ЗАЙЧЕНКО и И.МАЗУР выразили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Он (Патриарх КИРИЛ) - игра Кремля, которая вокруг просматривается. Это был политический, а не пастырский визит. И Патриарх Московский еще раз показал себя как слуга Кремля, как слуга Москвы. Не удивительно, что он на следующий день побежал докладывать о результатах своего визита Президенту МЕДВЕДЕВУ”, - сказал И.МАЗУР.

В свою очередь Р.ЗАЙЧЕНКО считает недопустимыми заявления Патриарха КИРИЛЛА о том, что автокефалия разъединяет православие. “В таком случае вполне логично, если автокефалия разъединяет людей и православие, то Патриарху КИРИЛЛУ следует отказаться от сана, вернуться к обычной метрополии в лоно Константинопольской церкви, поскольку именно она в свое время предоставила автокефалию Русской православной церкви”, - считает он.

Представители УНА-УНСО также раскритиковали оценки Патриарха КИРИЛЛА сталинской эпохи. По их мнению, такие высказывания также являются недопустимыми.