Все обвинения Медведева в адрес украинского руководства не выдерживают никакой критики – эксперт

Киев. 11 августа. УНИАН. Все обвинения Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в адресу украинского руководства не выдерживают никакой критики.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил политолог Александр ПАЛИЙ.

Он напомнил, что Президент России обвинил Украину в антироссийской политике. В то же время, по его словам, именно российские военные в Севастополе перевозили по городу ракеты, подвергая серьезной опасности его жителей.

При этом эксперт отметил, что руководство Черноморского флота РФ признало, что этот факт нарушил условия базирования ЧФ РФ на территории Украины, однако Президент России заявил, что это Украина нарушила соглашение о базировании российского флота на территории Украины, при этом не привел никаких аргументов.

Также А.ПАЛИЙ отметил, что именно Россия вмешивалась во внутренние дела Украины, открыто поддерживая одного из кандидатов в Президенты Украины в 2004 году.

Кроме того, по его словам, именно Россия проводит масштабную антиукраинскую пропаганду. Эксперт отметил, что именно поэтому, согласно результатам социологических опросов, большинство россиян негативно относятся к украинцам. В то же время, добавил А.ПАЛИЙ, большинство украинцев к россиянам относятся положительно.

Как сообщал УНИАН, в своем обращении Д.МЕДВЕДЕВ назвал политику Украины в годы президентства Виктора ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией.