Власти РФ пытаются получить благосклонность украинского народа для избрания пророссийского Президента – эксперт

Киев. 12 августа. УНИАН. Российские власти пытаются получить благосклонность украинского народа для избрания пророссийского Президента Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил политолог Вадим КАРАСЕВ.

По его словам, вчерашнее послание Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА было адресовано не только Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, а по сути направлено украинскому народу.

Политолог отметил, что Президент РФ сделал попытку “отделить плохую украинскую власть от дружественного украинского народа”. А следовательно, по его словам, “хорошему народу нужна хорошая власть”. “А она находится понятно где – в Москве”, – сказал В.КАРАСЕВ, отметив, что это типичные проявления постимперского комплекса.

Он отметил, что таким образом российские кормчие пытаются изменить формат выборов Президента Украины. По его словам, они хотели бы превратить президентские выборы в Украине в “референдум по вопросу лояльности украинцев к союзу с Россией”.

По словам В.КАРАСЕВА, при этом оценивать результаты этой процедуры, судить ее будут именно в Москве. По мнению эксперта, Россия пытается фактически изменить политический курс Украинского государства, полностью подчинить его себе. “Украина будет или никакая, или российская”, – сказал политолог.

Он отметил, что основной задачей российской власти на президентских выборах в Украине является приведение к власти пророссийских сил, в частности, попытка “сделать Партию регионов еще более пророссийской”. При этом В.КАРАСЕВ предостерег всех кандидатов в президенты, которые рассчитывают победить при поддержке России, от эйфории от успеха.

По его словам, такой Президент уже не сможет, как во времена Леонида КУЧМЫ, проводить многовекторную политику, он не будет самостоятельным в своих действиях, а будет полностью зависеть от позиции России.