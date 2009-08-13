Россия должна извиниться перед Украиной за преступные действия СССР, считает украинская интеллигенция

Киев. 13 августа. УНИАН. Россия как правопреемник Советского Союза должна извиниться перед Украиной и другими республиками бывшего СССР за притеснения и преступные действия в отношении них коммунистического режима.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН на тему: ”Обвинения украинскому народу за желание знать правду о своей истории” высказал президент Украинского центра Международного PEN-клуба, бывший политзаключенный Евгений СВЕРСТЮК, комментируя от имени украинской интеллигенции последние заявления Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

По его словам, РФ, объявив себя правопреемником СССР, стала наследником “не только богатств бывшего Советского Союза, но и его грехов”, наследником истории. “Было бы нормально, если бы эта сильная страна по отношению к тем, кто отделился и стал независимыми, выбрала тон надлежащего достоинства и извинилась за все те преступления, которые были совершены в отношении народов Прибалтики, украинцев и всех стран, которые были по сути в полной зависимости (от Москвы - УНИАН)”, - сказал Е.СВЕРСТЮК.

Известно, сказал он, что крепкий здоровяк, как правило, добрее маленького, поэтому от РФ, считает он, стоило бы ожидать великодушия или по крайней мере учтивости. Между тем, отметил Е.СВЕРСТЮК, Россия враждует с большинством своих соседей и ведет себя, по его словам, как человек, который “плюет против ветра и имеет заплеванное лицо”.

Претензии же России к тому, что Украина проводит свою внутреннюю политику, отметил бывший политзаключенный, вообще выглядят очень пренебрежительно и цинично. “Было бы странно, если бы возникло Украинское государство, которое бы осталось безразличным к главным украинским проблемам (исторического прошлого - УНИАН), – в независимом, не вассальном государстве это просто невозможно”, - сказал он, отметив, что это элементарная внутренняя политика, которая должна утвердить нацию и государство.

А поведение нынешнего российского руководства в целом и, в частности, последние жесткие заявления Д.МЕДВЕДЕВА в адрес украинского Президента Виктора ЮЩЕНКО не отвечают статусу России как великого государства. “Великое государство определяется не только большой территорией, но и тем, что ее лидеры имеют большое достоинство и уважение к своему народу и соседним государствам”, - подчеркнул Е.СВЕРСТЮК.

Другой представитель отечественной интеллигенции, член Украинской Хельсинской группы, бывший политзаключенный Иосиф ЗИСЕЛЬС сказал, что не был удивлен письмом российского Президента. По его мнению, “определенная логика развития имперского сознания” приводит время от времени к таким резким заявлениям и навязыванию с помощью силы своего взгляда на географию, историю и другие обстоятельства человеческой жизни. “В заявлении Д.МЕДВЕДЕВА нет никакой корректности, нельзя себя так вести, когда ты общаешься на уровне глав государств. Сила без совести – это большое зло, потому что она ничем не ограничивается и всегда существует большое искушение использовать ее для навязывания своей точки зрения”, - отметил он.

Президент ВМОО “Дебатная академия” Леся МАТВИЙЧУК, со своей стороны, отметила, что в смысле восприятия Украины и отношения к ней высшее руководство РФ остается ”действительно стабильным и прогнозируемым партнером”. При этом, по ее словам, позиция власти расходится с позицией российского народа, который по-дружески относится к нашему государству.

Отдельно она обратила внимание на реакцию украинского политикума по поводу заявлений российского Президента. “Очень жаль, что украинское политическое руководство такое хилое и слабодушное, что наша политическая элита использовала это обращение для того, чтобы в очередной раз попиариться перед выборами, а не для того, чтобы объединиться и защитить национальное достоинство граждан своего государства”, - отметила Л.МАТВИЙЧУК.