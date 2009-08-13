Кайда убежден, что возглавляемый им Тернопольский облсовет работал наиболее производительно среди других областных советов

Киев. 13 августа. УНИАН. Председатель Тернопольского областного совета, председатель секретариата ВО “Свобода” Алексей КАЙДА убежден, что возглавляемый им совет работал наиболее производительно среди других областных советов. Об этом он заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, с марта по август проведено 10 пленарных заседаний и принято 198 решений. Он добавил, что была принята программа социально-экономического развития области.

А.КАЙДА отметил, что в августе сложилась “чрезвычайно сложная ситуация с вывозом мусора в городе Тернополе”. Он сказал, что эта ситуация была вызвана бездеятельностью местной власти, поскольку вопрос о вывозе мусора из областного центра не решается годами. По его словам, недавно им подписан меморандум с иностранными инвесторами относительно строительства мусороперерабатывающего завода. А.КАЙДА отметил, что на сегодня “город очищен”, и подготовлен временный полигон для вывоза мусора. “Вся беда в том, что нет определенного понимания со стороны Тернопольской областной администрации по данному вопросу”, - сказал А.КАЙДА. Он добавил, что “сегодня вопрос мусора в городе Тернополе перерос в политическую плоскость, то есть он перешел в проекцию на выборы городского председателя”. По его словам, “определенные силы подливают масло в огонь”, чтобы получить потом дивиденды на выборах городского председателя. Председатель Тернопольского облсовета подчеркнул, что на данный момент найден выход из сложившейся ситуации, но проблему необходимо решать на перспективу.

Председатель Тернопольской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода", председатель фракции ВО "Свобода" в Тернопольском областном совете Олег СИРОТЮК отметил, что фракция имеет в совете 50 депутатов, а для принятия решения необходимо голосов не менее 61 депутата совета. По его словам, благодаря тому, что представитель "Свободы", которого избрали председателем областного совета, отказался от всех надбавок и доплат, служебной квартиры, проводится трансляция сессий с тем, чтобы тернополяне видели как работают их депутаты.

О.СИРОТЮК подчеркнул, что фракцией было инициировано принятие решения относительно доплат к пенсиям и льготам на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов УПА.

В то же время он подчеркнул, что Тернопольский областной совет не может повлиять на решение всех вопросов, ведь значительная часть полномочий принадлежит исполнительной ветви власти, “позиция которой очень часто идет вразрез с позицией высшего представительского органа области".

Председатель постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития, промышленной политики, транспорта и связи, инвестиций, предпринимательства, внешнеэкономыческой деятельности Тернопольского облсовета Сергей НАДАЛ отметил, что “несмотря на значительное количество целевых программ финансирования, которые были приняты облсоветом, происходит ручное регулирование одним лицом направлений финансирования, то есть самостоятельный и несогласованный выбор программ, на которые будут выделяться средства”. “Как следствие – из 28 программ ни одна не профинансирована полностью и только 8 профинансированы частично”, - добавил он. С.НАДАЛ подчеркнул, что фракция “Свободы” в облсовете требует на очередной сессии Тернопольского облсовета, которая состоится 18 августа, заслушать отчет Тернопольской областной госадминистрации о финансированиях программ, принятых областным советом. Он подверг острой критике роботу облгосадминистрации и ее руководителя Юрия ЧИЖМАРЯ, который является представителем партии “Единый центр”.