ОО “Последняя баррикада” презентовала фестиваль “День Независимости с Махно”

Киев. 13 августа. УНИАН. Общественная организация “Художественное объединение “Последняя баррикада” презентовала андеграундовый литературно-музыкальный фестиваль нынешнего года “День Независимости с Махно”, который традиционно пройдет 23-24 августа в г. Гуляйполе Запорожской области.

Как сообщили организаторы во время презентации в УНИАН, одной из изюминок нынешнего действа станет “Махновская свадьба, чего раньше не было в программе феста

По словам председателя оргкомитета Олеся ДОНИЯ, уже четвертый год подряд О “Последняя баррикада” организует фестиваль, целью которого является продемонстрировать многогранность литературного и музыкального достояния Украины и современные тенденции в отечественной молодежной культуре. “Это внепартийный, внеполитический фестиваль, где мы действительно пытаемся объединить разные регионы Украины и показать, что в Украине есть украинская культура и это не просто наша земля, а земля, которая умеет петь и имеет очень сильный свободолюбивый дух”, - отметил О.ДОНИЙ.

Относительно названия фестиваля “День Независимости с Махно”, то этим организаторы, по словам О.ДОНИЯ, демонстрируют единство независимой Украины со свободолюбием нашего народа, олицетворением которого в “Последней баррикаде” считают Нестора Махно.

Сами организаторы называют “День Независимости с Махно” “самым безбашенным фестивалем страны”. К участию в нем приглашены известные музыкальные группы, современные поэты и художники, а программой также предусмотрены экстравагантные перформансы, танцы, ночные празднования и другие мероприятия.

На презентацию своего фестиваля организаторы прибыли на “махновской” тачанке с макетами пулемета “Максим”, ружей и пистолетов, одетые в военную форму, которую носили махновцы. С ними также были и наряженные “новобрачные”, которые должны стать одними из главных действующих лиц феста в Гуляйполе. Организаторы пригласили всех желающих принять участие в мероприятии, заверив, что нынешний фестиваль будет еще интереснее и веселее, чем в предыдущие годы.