«Форум спасения Киева» пошел войной на пиво

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» выступает за ужесточение законодательства относительно пива.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный координатор кампании Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, ещё 11 декабря 2007 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 1171 о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», которым предлагалось приравнять пиво к алкогольным напиткам, однако до сих пор он не принят в целом. В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что 5 марта 2009 года этот законопроект был принят в первом чтении.

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ в свою очередь выразил надежду, что указанный законопроект будет принят в ближайшее время.

«Думаю, мы его примем в ближайшее время», – сказал он. Он также отметил, что сегодня дети могут свободно приобретать пиво, а если бы оно было приравнено к алкогольным напиткам, такого бы не было. «Пиво – не такой полезный и простой продукт, как иногда кажется. Дети имеют возможность недорого его купить, употреблять без замечаний. Пиво – это тоже алкоголь, оно содержит этиловый спирт тот же самый, что и в крепких алкогольных напитках. Мы не видим, слава Богу, пока гуляющих по улице со стаканом водки, но 2–3 бутылки пива заменяют тот же стакан водки», – отметил депутат.

Кроме того, по словам Д.ВЕТВИЦКОГО, необходимо ограничить рекламу пива на телевидении и на улицах, а также повысить акциз на пиво. «Акцизный сбор на пиво нужно повышать, – сказал депутат. – Пусть оно будет дороже, качественнее, но дети те 2 гривни, которые им дают папа с мамой на пирожки, не потратят на бутылку пива».

Кроме того, депутат убеждён в необходимости ужесточить контроль за продажей пива. «Пиво нужно продавать так, как и весь алкоголь, – в магазинах. Продажа пива должна быть разрешена только совершеннолетним», – сказал он.

С ним согласен В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ: «Единственный способ остановить алкогольную вакханалию и уменьшить смертность населения – это пойти на необходимые ограничения употребления алкоголя в любом виде – водки, вина, бренди, виски, коньяка, пива, алкогольно-энергетических напитков и других растворов». В частности, он отметил, что речь идёт не о запрете пива как такового, однако требует убрать его «с улиц и из общественного транспорта». «Есть простые методы ограничить распространение алкоголя в общественных местах, действующие во всех странах», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, отметив, что такими методами должны быть штрафы за употребление алкоголя на улицах на уровне не менее 500 грн. «Молодёжь должна понять – в парке, на скамейке распивать нельзя», – призвал главный координатор кампании «Форум спасения Киева».

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, такие ограничения приведут к сокращению реализации и потребления пива. «Мы ставим своей целью уменьшение производства и продажи алкогольных растворов. При этом ориентироваться на рынок мы не будем. Ни одно решение, связанное с запретом игорного бизнеса не прошло бы, если бы депутаты ориентировались на рынок. Убытки от деятельности пивных и алкогольных в целом, а также табачных компаний намного превышают их доходность для государства. Должна быть запрещена любая реклама пива и другого алкоголя и табака. Я думаю, в этом году надо приложить максимальные усилия, чтобы убрать с экранов любую пивную пропаганду», – добавил он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ уверен, что ограничение употребления алкоголя в любом виде способно уменьшить смертность населения. «Никакой принципиальной разницы между слабоалкогольными и алкогольными напитками нет, вопрос только в количестве. Сегодня в любом киоске продадут пиво даже ребёнку, и это не будет нарушением закона», – отмечает он.

При этом, по его мнению, принять соответствующий закон мешает пивное лобби в парламенте.

«Мы это можем видеть по результатам голосования 5 марта 2009 года , когда группа депутатов во главе с бывшим председателем правления, а ныне президентом ЗАО «Оболонь» Александром СЛОБОДЯНОМ и его приспешниками не проголосовали за законопроект №1171. Это депутаты от «Нашей Украины – Народной Самообороны» Юрий КОСТЕНКО, Иван ЗАЕЦ, Андрей ДАВЫДЕНКО, Александр КЛИМЕНКО, Пётр ЮЩЕНКО, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Анатолий МАТВИЕНКО. То, что делают пивные барыги, истребляет украинский народ. Мы потеряли 6 млн. человек, начиная с 1991 года. Если люди называют себя украинскими патриотами, то они должны голосовать только за ограничение алкоголя», – отметил он.

Лидер «Форума спасения Киева» привел данные ассоциации «Укрпиво», согласно которым, количество точек реализации пива и другой слабоалкогольной продукции при введении соответствующих ограничений упадёт на 30–40%.

По мнению члена координационного совета Всеукраинской общественной организации «Трезвая Украина» Артёма СТУПАКОВА, «характеризуя пиво, не стоит говорить про «Пиво твоєї Батьківщини», надо говорить: «Пиво – занепад і зникнення твоєї Батьківщини». При этом он процитировал Отто фон Бисмарка, который говорил: «От пива становятся глупыми, ленивыми и бессильными». «Под бессилием он понимал проблемы с потенцией. Всё это происходит благодаря входящему в пиво растительному аналогу женского полового гормона – фитоэстрогена», – отметил А.СТУПАКОВ.

Участница дуэта «VГубы» Алёна ЛИФИНЦЕВА, также принимавшая участие в пресс-конференции, считает, что повышенный спрос на пиво в Украине существует из-за рекламы и доступности этой разновидности алкоголя. «Дети видят в ларьке интересную красивую бутылочку. Они её покупают. Через 2 недели употребления пива в день по 1–2 бутылки у них начинает болеть и печень, и сердце. Потребление пива - уход от каких-то проблем, это уход от ответственности. Страшно то, что люди становятся безответственными, они не могут взять ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей, семей и жён», – отметила А.ЛИФИНЦЕВА. При этом она добавила, что выступает за ограничение доступа к продаже пива, – «очень хочется видеть нацию здоровой».

Справка УНИАН. 5 марта 2009 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 1171 «О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», внесённый Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, Евгением СУСЛОВЫМ (все – от фракции БЮТ). Целью законопроекта является снижение уровня продажи, а соответственно и потребления в стране слабоалкогольных напитков, улучшение здоровья граждан. За принятие законопроекта проголосовали 384 депутата: 154 депутатов от Партии регионов, 141 – от БЮТ, 45 – от НУНС, 24 – от КПУ и 20 – от Блока Литвина.

В настоящее время законопроект № 1171 подготовлен Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики ко второму чтению.