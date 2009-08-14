В рамках подготовки к 215-ой годовщине со дня основания Одессы производитель уборочного оборудования KÄRCHER с помощью моющих аппаратов высокого давления очистит Потемкинскую лестницу от въевшейся грязи. Это, прежде всего, загрязнения от выхлопных газов, экскременты птиц, втоптанная жевательная резинка, которые отложились на гранитных ступенях и асфальтированных пролетах.

Немецко-украинская команда мойщиков начнет с верхнего правого края лестницы и будет продвигаться вниз. Для очистки будет использован ряд современных и высокотехнологичных аппаратов, которые обеспечивают бережное и безопасное обращение с поверхностью Потемкинской лестницы.

Тщательная очистка Потемкинской лестницы будет производиться в два этапа: · Очистка правой части лестницы состоится в период с 17.08 по 21.08.

· Левая часть лестницы будет очищена с 25.08 по 28.08.

В промежуток с 22.08 по 25.08 одесситы и гости города смогут увидеть разницу «до и после» очистки. Решение очищать Потемкинскую лестницу поэтапно связано с лозунгом компании KÄRCHER в 2010 г. - «KÄRCHER makes a difference».

В процессе очистки Потемкинской лестницы будет сниматься документальный фильм, который затем будет доступен для просмотра во всем мире.

За последние 25 лет компания «Керхер» провела около 90 мероприятий по очистке исторических, культурных и архитектурных памятников по всему миру, в число которых входят Бранденбургские ворота в Берлине, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, колоннада площади Святого Петра в Риме, Колоссы Мемнона в верхнеегипетском Луксоре, которым более трех тысяч лет, головы президентов на горе Рашмор в США, а также 184-метровая башня Спейс-Нидл.

В компании Alfred Kärcher GmbH & Co. KG в общей сложности работает 6 859 сотрудников. Головной офис находится в Германии, в г. Виннендене неподалеку от Штутгарта. Представительства компании сосредоточены в 41 стране, а ее оборот в 2008 году достиг 1 401 миллиарда евро. Свои моющие аппараты семейное предприятие производит в Германии, Италии, Румынии, США, Бразилии, Мексике и Китае. Непрерывное обслуживание клиентов по всему миру обеспечивают 41 000 сервисных центров в более чем 190 странах. Важнейшим фактором роста и развития компании являются инновации: 85% моделей оборудования, которое реализует Kärcher, были разработаны менее пяти лет назад. К широкому спектру продукции Kärcher относятся моющие аппараты высокого давления, уборочные и моющие пылесосы, пароочистители и пылесосы, моющее оборудование для автомобилей, аппараты очистки сухим льдом, моющие средства, системы водоснабжения и очистки воды, а также насосы для дома и сада с соответствующими аксессуарами.

Пресс-конференция состоится в среду 19.08.2009 в 11:00 в помещении Института проблем управления им. Горшенина по адресу: Одесса, ул. Ланжероновская, 5. На пресс-конференции будут присутствовать:

· Лилия Седлар, генеральный директор ООО «Керхер»

· Торстем Мёвес (эксперт в области очищения памятников истории, культуры и архитектуры)

По окончании пресс-конференции состоится празднование, после чего журналисты будут сопровождены к Потемкинской лестнице для ознакомления с процессом очистки.

Дополнительная информация : www.karcher.ua

Пресс-атташе проекта Ольга Хиль: +380 (67) 980-60-48

Руководитель отдела маркетинга ООО «Керхер»

Ирина Пархомчук +380 (67) 405-21-85