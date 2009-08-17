В Севастополе 21 августа начнется молодежный фестиваль "Военно-патриотические сборы” - Гриценко

Киев. 17 августа. УНИАН. В Севастополе 21 августа начнется четырехдневный молодежный фестиваль "Военно-патриотические сборы”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ВГО «Гражданская позиция», народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что за период становления независимой Украины на замену системы военно-патриотического воспитания, существовавшей в Советском Союзе, к сожалению, не предложено ничего совершенного и эффективного. По его словам, такие игры, как «Зарница», включавшие молодежь в активную жизнь и отдалявшие ее от искушений – алкоголя, табака, наркотиков и др., - были утеряны.

Политик убежден, что сегодня подобные мероприятия необходимо возродить. А проведение военно-патриотических сборов, по его мнению, является большим вкладом со стороны общественных организаций, который они готовят без всякого финансирования со стороны государства.

А.ГРИЦЕНКО рассказал, что сборы состоятся с 21 по 24 августа в долине Золотая Балка (Балаклава, Севастопольский район, АР Крым), где проходили боевые действия во время Великой Отечественной войны. Это, в сущности, будет военный лагерь, в котором участники будут жить в палатках, готовить еду на полевой кухне, знакомиться с образцами стрелкового оружия, которое сегодня находится на вооружении армии, а также будут принимать участие в спортивных и туристических соревнованиях.

Кроме того, они увидят показательное выступление морских пехотинцев, смогут сами разобрать и собрать автомат, научиться бросать гранаты и использовать противогаз. Не останется молодежь и без культурной программы – организаторы обещают песни у костра и концерты военной песни.

Участие в мероприятии примут более 350 юношей и девушек из 20 регионов Украины. К участию в сборах приглашена молодежь от 18 лет, но для воспитанников спортивной ассоциации "Тайфун" сделали исключения, поэтому самым молодым участникам "Военно-патриотических сборов" - 9 лет.

Координатор ВГО «Общественное движение «За Будущее» Михаил ХАРЕЧКО, со своей стороны, сообщил, что это уже второй этап военно-патриотических сборов, организованных двумя общественными организациями. Во время первых, которые прошли 1-3 мая в Киевской области, рассказал он, были опасения, что не удастся в полной мере реализовать задуманное. Однако результаты засвидетельствовали большую поддержку подобного мероприятия, как самой молодежью, так и их родителями, которые звонили по телефону и благодарили организаторов.

В свою очередь председатель Центрального исполнительного комитета ВГО «Общественное движение «За Будущее» Ольга ШЕВЧЕНКО сообщила, что на этот раз поступило очень большое количество заявок, поэтому приходилось даже отказывать желающим.

Как подчеркнули организаторы, военно-патриотические сборы, проведенные в мае, показали, что украинская молодежь соскучилась по активному отдыху. Поэтому они пообещали и в дальнейшем развивать проект и вовлекать в него как можно больше молодых людей.