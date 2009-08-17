Государство должно давать льготы на обучение в высших учебных заведениях, а не на поступление в них – Гриценко

Киев. 17 августа. УНИАН. Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что государство должно изменить принципы поддержки льготных категорий граждан относительно получения высшего образования и предоставлять льготы на обучение в высших учебных заведениях, а не на поступление в них.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

“Государство должно изменить принципы поддержки льготных категорий...Льготы нужно предоставлять не на поступление (в вуз - УНИАН), а на сам процесс обучения”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что поддерживать социально незащищенные семьи, у которых нет возможности платить за получение ребенком высшего образования, безусловно нужно и крайне важно. Но поступать в университет, по его мнению, нужно в соответствии с теми знаниями, которые имеет абитуриент.

Если ребенок разумный, считает народный депутат, она поступит в высшее учебное заведениюе А уже после этого, когда ребенок может учиться, а родители не в состоянии обеспечить обучение, нужна помощь государства.

По словам А.ГРИЦЕНКО, такой ребенок может учиться по государственному заказу за бюджетные средства, ему можно предусмотреть льготы на проживание в общежитии, повышенную стипендию и тому подобное. “Но нельзя искажать саму систему высшего образования. Высшее образование должны получать те, кто имеет на это предпосылки”, - считает он.

Сегодня же, отметил А.ГРИЦЕНКО, когда в соответствии с законодательством государство поддерживает определенные категории социально незащищенных граждан, предоставляя им льготы на поступление, оказывается, что ребенок, который учился в школе на отлично, был победителем республиканских олимпиад, не может поступить в вуз, потому что там много тех, кто имеет льготы.

“Нужно поступать в университет тем, кто может там учиться, а затем поддерживать их за счет государства. А не наоборот, давать возможность вне конкурса поступить”, - считает А.ГРИЦЕНКО.