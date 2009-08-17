Гриценко выступает за возвращение к десятилетнему сроку обучения в средней школе

Киев. 17 августа. УНИАН. Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО настаивает на возвращении к десятилетнему сроку обучения в средней школе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

“Я буду настаивать на том и все сделаю, чтобы это произошло, чтобы мы вернулись к десятилетнему сроку обучения в средней школе”, - сказал А.ГРИЦЕНКО. Он убежден, что в Украине несколько поспешили перенять чей-то опыт, а в действительности просто взяли кальку чьего-то опыта, не учтя своих особенностей и не учтя негативных последствий, которые от этого возникли.

По его словам, “не должно быть какого-то комплекса неполноценности – у нас серьезная сильная школа и всегда такой была”. Как он отметил, сейчас дети очень быстро взрослеют, и он не может представить, как юноша в 19 лет будет с ранцем ходить в школу, пропуская вперед первоклассников.

Вместе с тем, отметил А.ГРИЦЕНКО, не нужно “пробовать впихнуть в голову ребенка” огромный объем знаний, который накопился в мире. “Нужно научить ребенка думать и самому находить необходимые знания”, - считает он.

В общении с гражданами, преподавателями школ и высших учебных заведений, рассказал народный депутат, он получил подтверждение тому, что это разумная идея и люди ее поддерживают.

“Поэтому абсолютно реально и это нужно сделать, десять лет, а не двенадцать”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.