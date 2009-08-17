Гриценко считает, что обсуждение в Верховной Раде обращения Президента России не будет иметь никаких результатов

Киев. 17 августа. УНИАН. Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что обсуждение в Верховной Раде обращения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО не будет иметь никаких результатов.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

"Не думаю, что обсуждение этого вопроса в Верховной Раде завершится чем-то продуктивным. Проблема в том, что у нас на верхних ступенях находятся люди, которые не могут сформировать, зафиксировать единую позицию нашего государства и затем ее совместно отстаивать. Мы действуем растопыренными пальцами”, - сказал А.ГРИЦЕНКО. В парламенте, отметил он, есть пять фракций, следовательно будет пять разных мнений, еще будет мнение Президента, мнение премьер-министра и в результате, по его словам, государство выходит на внешнюю арену очень слабой.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО обратил внимание, что 21 августа состоится внеочередное заседание парламента, а согласно законодательству на нем будут рассматриваться только те вопросы, по которым инициировано заседание. А это преодоление вето Президента на закон о выборах главы государства и изменения в бюджет, которыми предусмотрено финансирование подготовки к Евро-2012.

Относительно самого обращения Д.МЕДВЕДЕВА, то А.ГРИЦЕНКО считает его по своему тону “абсолютно неадекватно резким” и не способствующим улучшению отношений между странами. Если Д.МЕДВЕДЕВ действительно искренне обеспокоен состоянием двусторонних отношений, считает он, и в самом деле хотел бы их улучшить, то российскому Президенту нужно было бы не писать письма, а просто договориться с украинским коллегой, встретиться где угодно и в каком угодно формате и с глазу на глаз переговорить и снять все вопросы.

А.ГРИЦЕНКО также удивило то, что в письме Д.МЕДВЕДЕВА только формулируются проблемы. “Президент России должен бы был предложить свое виденье того, что нужно сделать для углубления и улучшения отношений. А этого сделано абсолютно не было”, - отметил он.

Также скептически А.ГРИЦЕНКО относится и к перспективе рассмотрения обращения Президента РФ в Совете национальной безопасности и обороны Украины. "Не думаю, что СНБО способен принять какое-то разумное, согласованное решение. Этот орган фактически убили”, - сказал он.

Народный депутат считает, что Совбез был эффективен только в период 1996-1998 гг., после чего его излишне заполитизировали и использовали достаточно часто для сведения каких-то политических или кадровых счетов. По словам первого заместителя секретаря СНБОУ Степана ГАВРИША, напомнил А.ГРИЦЕНКО, сегодня около 60% решений Совета нацбезопасности не выполняется, что само за себя говорит об эффективности работы этого органа.

“Поэтому не СНБО нужно. Нужно осознание, что мы государство, которое должно иметь свою политику и проводить ее настойчиво, решительно и эффективно. Так, чтобы ее ощущали со знаком “+” наши люди и, соответственно, граждане других государств. Тогда будет результат и не будет таких писем и видеоблогов на уровне Президента”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.