Две общественные организации инициируют проведение в Украине акции по выявлению наркопритонов

Киев. 17 августа. УНИАН. Всеукраинские общественные организации "Движение противодействия наркомании и наркокоррупции" и "Комитет борьбы с коррупцией и организованной преступностью" с 17 по 21 августа проводят всеукраинскую акцию по выявлению на территории страны наркопритонов и привлечению к уголовной ответственности наркоторговцев.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили их руководители Роман ТРОХИН и Алексей КОСАРЕВ.

По словам Р.ТРОХИНА, возглавляемое им Движение неоднократно выявляло и информировало правоохранительные органы о наличии в тех или других городах наркопритонов. Только в Киеве в последнее время таких объектов было раскрыто членами организации достаточно много в каждом районе города. Впрочем, только из Оболонского райуправления милиции в организацию поступил ответ о мерах, принятых по официальному сообщению организации.

По убеждению Р.ТРОХИНА, единственным действенным методом и инструментом противодействия распространению наркомании является общественное движение. А потому он и А.КОСАРЕВ призывают другие общественные организации, правоохранительные органы, всех небезразличных к этому злу людей присоединиться к акции.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции заместитель начальника Департамента БНОН МВД Украины Олег ШУТЯК пообещал, что соответствующие подразделения милиции будут оказывать инициаторам акции всевозможную помощь и содействие.

Кроме того, он сообщил, что с начала этого года в Украине подразделениями БНОН было раскрыто свыше полутора тысяч наркопритонов, а к ответственности в распространении наркотических веществ привлечено свыше четырех тысяч человек. В то же время, по официальным данным Министерства здравоохранения, в Украине официально зарегистрировано 166 тысяч наркозависимых. Однако их количество в действительности значительно больше. Как отметил О.ШУТЯК, для того чтобы иметь реальную картину, необходимо провести обстоятельное исследование.

В то же время О.ШУТЯК выразил обеспокоенность тем, что действующие нормативные положения не позволяют милиции быстро документировать и прекращать деятельность наркопритонов. Поэтому, по его словам, "Департамент БНОН вышел с инициативой к Генеральной прокуратуре, чтобы упростить эту процедуру", поскольку применение таких мер предусматривает согласование с органами прокуратуры. Как отметил О.ШУТЯК, если бы решение принимал начальник райотдела милиции, тогда бы документирование преступления заняло бы 3-4 дня, а не несколько недель. Также заместитель начальника Департамента сообщил, что правоохранительные органы будут обращаться в ближайшее время к высшим должностным лицам государства для принятия мер по упорядочению проведения музыкального фестиваля "Казантип", поскольку, по имеющейся информации, во время фестиваля происходит довольно много противоправных действий, включая распространение наркотиков и проституцию, но в силу специфики проведения фестиваля милиция не в состоянии принимать адекватные меры.