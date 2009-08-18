Сегодня в Киеве открывается Чемпионат Европы по спортивному покеру

Киев. 18 августа. УНИАН. 18-23 августа в киевском Дворце спорта состоится Чемпионат Европы по спортивному покеру Pokerstars EPT Kyiv Sports Poker Championship.

Об этом сообщили на пресс-конференции в агентстве УНИАН организаторы чемпионата.

Генеральный директор Европейского покерного турнира Джон ДАСИ заметил, что европейские соревнования по спортивному покеру впервые пройдут в Украине после внесения покера в перечень неолимпийских видов спорта. Среди участников чемпионата - 500 лучших спортсменов-покеристов из разных стран, которые будут бороться почетное звание, - чемпион Европы. “Мы видим, как популярность покера в Европе растет. Мы абсолютно уверены в том, что в Украине покер так же будет развиваться”, - сказал он.

На вопрос, по какой причине проведение чемпионата было перенесено из Москвы в Киев, Дж.ДАСИ ответил: “Министерство спорта России решило, что единственная возможность побороть казино – это запретить покер и вычеркнуть его из видов спорта. Поэтому мы перенесли Европейский покерный турнир в Киев”.

Чемпионат будут освещать около 200 журналистов.

Организаторы чемпионата сообщили, что сегодня в 11.30 во Дворце спорта состоится торжественное открытие шестого сезона серии турниров Evropean Poker Tour.

23 августа будет финальным днем соревнования. Съемки финальной стадии турнира будут проведены мировым лидером в производстве спортивных программ - компанией Sunset&Vine.

Организаторами киевского этапа выступили руководство Evropean Poker Tour, Федерация покера Украины и официальный спонсор серии Pokerstars.

Исполнительный директор Федерации покера Украины Диана ЮРАШ, в свою очередь, отметила, что 11 июня Украина признала спортивный покер неолимпийским видом спорта, а уже 18 августа в Киеве стартует Чемпионат Европы по спортивному покеру, что свидетельствует о доверии к Украине европейского и мирового покерного сообщества и о поддержке покера как вида спорта в Украине.