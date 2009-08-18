Свыше 35% киевлян считают неправильным решение Медведева отложить назначение нового посла России в Украине

Киев. 18 августа. УНИАН. 35,3% киевлян считают неправильным решение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА отложить назначение посла РФ в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и презентованные сегодня в УНИАН.

По данным опроса, во Львове этот показатель составляет 68,3%, в Николаеве – 22,9%, в Донецке – 16,7%, в Симферополе – 31,5%.

В то же время, поддержали такое решение Президента России в Киеве 7,4% респондентов, во Львове – 4,8%, в Николаеве – 28,3%, в Донецке – 21,7%, в Симферополе – 4,5%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с 12 по 16 августа в 5 городах Украины: Киеве, Львове, Николаеве, Донецке, Симферополе. В Киеве были опрошены 640 респондентов, в других городах – по 600 респондентов, старше 18 лет. Опрос проводился по случайной выборке телефонных номеров, на последнем этапе отбора респонденты отбирались по поло-вековым квотам.