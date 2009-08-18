Киев. 18 августа. УНИАН. 22-23 августа в Чернигове состоится международный музыкальный фестиваль “Be Free/Будь свободным”.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН организаторы фестиваля.

По словам представительницы Европейского радио для Беларуси, представительницы оргкомитета фестиваля Марии САДОВСКОЙ, организаторами фестиваля являются белорусская музыкальная альтернатива, Инициатива “Студформат” и Европейское радио для Беларуси.

Украинскими партнерами фестиваля выступают Черниговский рок-клуб и Черниговский общественный комитет защиты прав человека.

Фестиваль проводится уже в третий раз. В предыдущие годы он проходил в Луцке и Львове.

М.САДОВСКАЯ сообщила, что цель фестиваля – предоставить возможность выступить белорусским музыкантам и привлечь внимание к проблемам, существующим в Беларуси с правами человека. Она выразила надежду, что в фестивале примут участие несколько тысяч молодых людей из Беларуси.

Как заметил координатор Инициативы “Студформат” Алексей ЛУКАШЕВИЧ, в рамках фестиваля будут организованы тренинги, на которых гости могли бы больше узнать о правах человека в Беларуси. Кроме того, планируется провести такие творческие акции как конкурс карикатур и боди-арт.

В фестивале примут участие 13 белорусских музыкальных групп, 6 украинских, одна польская группа и одна группа из Франции. Хед-лайнерами первого дня фестиваля будет белорусская группа “Ляпис Трубецкой”, второго дня - украинская группа “Вопли Видоплясова”.

Как отметил музыкант белорусской группы “УЛИС” Слава КОРЕНЬ, в Беларуси много рок-музыки и рок-музыкантов, однако белорусской рок-музыки официально не существует. «Есть попса, которая поет о любви», а рок-музыка «считается политической», сказал он. В связи с этим, по словам С.КОРЕНЯ, для белорусских музыкантов очень важно принять участие в таком фестивале.