Рост госдолга Украины до конца года до 36% ВВП вызывает большие опасения – Акимова

Киев. 18 августа. УНИАН. Рост государственного долга Украины до конца 2009 года до 36% ВВП вызывает большие опасения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила министр экономики теневого правительства, народный депутат Украины от фракции Партии регионов Ирана АКИМОВА.

«С осени 2008 года государственный долг вырос практически втрое. До конца года он будет составлять порядка 36% ВВП. Динамика роста госдолга такими темпами внушает большие опасения… К концу года на одного жителя Украины, включая младенца и старика, сумма долга будет равна порядка 1000 долларов, а еще год назад она была порядка 380 долларов», - отметила И.АКИМОВА.

Она также отметила, что рассчитываться по этим долгам придется будущим поколениям Украины.

Справка УНИАН. По состоянию на 30 июня 2009 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 218,861 млрд. грн. или 28,683 млрд. долл. США.

31 июля текущего года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство прогнозирует увеличение до конца этого года уровня государственного долга с 30% до 36,6% ВВП.

В Государственном бюджете на 2009 год номинальный ВВП предусмотрен в размере 1,062 трлн. грн.