Партия регионов еще не приняла решение относительно голосования в ходе внеочередной сессии ВР 21 августа – Акимова

Киев. 18 августа УНИАН. Фракция Партии регионов еще не приняла единое решение относительно голосования в ходе заседания внеочередной сессии Верховной Рады 21 августа.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат от Партии регионов Ирина АКИМОВА.

«Еще фракция не собиралась. Вы понимаете - отпускной период и люди приедут в Киев, в том числе для принятия этого коллективного решения чуть позже – ближе к 21 числу», - сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, 21 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня включены два вопроса: рассмотрение предложений Президента Украины к закону об изменениях в государственный бюджет относительно финансирования подготовки к Евро-2012 и предложений главы государства к закону о внесении изменений в закон о президентских выборах.