Эксперт считает, что результаты президентской кампании будет трудно спрогнозировать

Киев. 19 августа. УНИАН. Эксперт группы компаний Research & Branding Group Евгений КОПАТЬКО считает, что сложившаяся в Украине ситуация делает результаты будущей президентской избирательной кампании трудно прогнозируемыми.

Такое мнение он выразил на пресс-конференции в УНИАН во время презентации результатов социологического исследования «Изменения электоральной ситуации в Украине. Август 2009 г.».

По данным опроса, по сравнению с июнем, восприятие жителями Украины сложившихся политических и социально-экономических реалий в августе существенных изменений не претерпело. Количество респондентов, в целом удовлетворенных своей жизнью, в конце лета снизилось на 2%, по сравнению с началом сезона, и составило 29%.

Среди чувств, которые на сегодняшний день испытывают опрошенные, преобладают негативные - разочарование (42%), сомнение и беспокойство (28%), неудовлетворенность и раздражение (24%). И только каждый четвертый украинец, исходя из данных исследования, сегодня живет с верой, оптимизмом и надеждой.

Отдельно Е.КОПАТЬКО обратил внимание на традиционно очень низкий уровень доверия граждан ко всем ключевым институтам власти (Президенту, правительству и парламенту), а также общественным организациям и бизнесу. Это, по его словам, означает присутствие в обществе политического нигилизма, что отражается на рейтингах будущих кандидатов в Президенты и усложняет им политическую борьбу.

Оценки опрошенными политической ситуации в стране остаются на критично низком уровне. Подавляющее большинство (90%) характеризуют ее как в целом нестабильную. Это на 5% выше аналогичного показателя в начале лета.

Результаты исследования показали, что ни у одного из ведущих государственных и политических деятелей Украины на сегодняшний день нет позитивного баланса личного рейтинга (преобладания позитивных оценок деятельности над негативными). Лидером позитивных оценок среди опрошенных стал председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ (32%), далее следуют лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК (25%), спикер Верховной Рады Владимир ЛИТВИН (24%) и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО (23%). Наименьшее число негативных оценок оказалось у А.ЯЦЕНЮКА и В.ЛИТВИНА (по 41%).

Президентские рейтинги ведущих украинских политиков, по сравнению с июнем, в августе остались практически без изменений. По версии Research & Branding Group, лидерами президентского рейтинга остаются В.ЯНУКОВИЧ (26%) и Ю.ТИМОШЕНКО (16,5%). Третье место остается за А.ЯЦЕНЮКОМ (10,6%). В случае проведения в ближайшее время второго тура президентских выборов, свидетельствуют результаты опроса, лидер оппозиции побеждает действующего премьер-министра (39,6% против 28%).

В региональном разрезе социологи отмечают колебания электоральных симпатий на Западной Украине – там лидерство попеременно переходит от А.ЯЦЕНЮКА к Ю.ТИМОШЕНКО. В Центральной Украине большинство респондентов отдали предпочтение лидеру БЮТ, а на Юго-Востоке традиционно лидеру Партии регионов.

Исходя из результатов исследования, отметил Е.КОПАТЬКО, риски ведения кампании будут очень высокими, поскольку ни одна из сторон не будет иметь решающего преимущества. Также на результаты голосования, по его мнению, повлияют недостаток ресурсов у политических сил для полноценного ведения кампании и последствия кризисов - перманентного политического в Украине и мирового финансово-экономического. Каким образом эти факторы повлияют на электоральные симпатии, эксперт также затрудняется прогнозировать.

В любом случае, отметил Е.КОПАТЬКО, в нынешней кампании многое будет зависеть от самих кандидатов, их избирательных штабов и политсил. По его словам, они должны суметь продемонстрировать активность и убедительность, чтобы найти подход к своему избирателю.

Особенно, считает эксперт, это касается А.ЯЦЕНЮКА, поскольку с приближением дня голосования существует реальная угроза падения его рейтинга, когда избиратели будут отдавать предпочтение двум другим фаворитам президентской гонки. Е.КОПАТЬКО считает, что все зависит от лидера “Фронта перемен” – насколько он будет интересен избирателям.

Исследование «Изменения электоральной ситуации в Украине. Август 2009 г.». проводилось компанией Research & Branding Group в период с 4 по 14 августа. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 3011 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,2%.