Корреспондент представляет ТОП-100 Самые влиятельные люди Украины 2009-го

В своем номере от 21 августа журнал Корреспондент в рамках ежегодного проекта ТОП-100 называет имена 100 самых влиятельных людей Украины. Среди них политики, бизнесмены, деятели культуры и спортсмены. При подготовке рейтинга журналисты редакции учитывали мнения 22 экспертов в разных областях.

ТОП-100 этого года — попытка помочь читателям журнала оценить влияние отдельных личностей в условиях беспрецедентного падения уровня доверия к власти и фактического начала президентской гонки.

Делая свой выбор, редакция учитывала популярность политиков и их степень влияния на жизнь страны, масштабы управляемых компаний и лоббистские возможности для бизнесменов, а также массовость поклонников для деятелей культуры и спортсменов. Таким образом, рейтинг ТОП-100 — выбор редакции журнала, основанный на мнениях экспертов.

Со времен правления президента страны Леонида Кучмы еще никому не удавалось два года подряд удерживать за собой первое место в рейтинге Самые влиятельные люди Украины. Юлия Тимошенко — первая после Кучмы, кому удалось продержаться на вершине списка два года подряд. Тимошенко удается совмещать влиятельный государственный пост с достаточно высоким — как для кризисных времен — рейтингом, что дает ей неплохие шансы для избрания президентом зимой следующего года.

Первое место в рейтинге не означает симпатии журналистов и редакторов журнала. Это констатация факта, структуры властной иерархии, как ее видит редакция.

Несмотря на кризисный год, донецкий предприниматель Ахметов сохранил за собой первое место в списке самых богатых людей бывшего СССР. В этом году бизнесмен приобрел в США угольную компанию ценой более чем в $ 1 млрд. Это вдвое выше, чем годовой бюджет Донецкой области.

Помимо этого финансового рекорда Ахметов увековечил имя Украины, выиграв со своим клубом Шахтер — впервые в истории страны — престижный футбольный трофей кубок УЕФА. Обширные владения в бизнесе, весомая роль в спортивной жизни страны и мощные позиции в Партии регионов позволяют Ахметову удерживать второе место в списке ТОП-100 второй год подряд. Таким образом, главенствующий тандем рейтинга — первое и втрое места — не претерпел изменений.

Третье место в списке занял глава Партии регионов и главный претендент на пост президента Виктор Янукович. Парадоксальным образом Янукович умудряется набирать популярность, не делая ничего. Возможно, Янукович — самый молчаливый лидер оппозиции в мире. Однако для лидера Партии регионов молчание — золото. На фоне сварливых дрязг премьера и Президента оно автоматически конвертируется в рейтинг доверия.

Четвертую строку списка занял человек, который начинает играть главную роль в культурной жизни страны и формировании ее позитивного образа за рубежом. Это Виктор Пинчук. В этом году он организовал яркую презентацию Украины на главном смотре мирового изобразительного искусства на Венецианской биеннале и крупнейшую ретроспективную выставку самого дорого художника современности Дэмиена Херста в Киеве.

Замыкает первую пятерку сдающий свои позиции Президент. Виктор Ющенко за год опустился в списке с третьего на пятое место. Возможно, Ющенко — наименее влиятельный президент на постсоветском пространстве. Его невысокое место в рейтинге — следствие его катастрофически низкой популярности. Грустно и смешно одновременно: уровень доверия к Президенту уже колеблется в рамках статистической погрешности социологических исследований.

Представляя рейтинг 100 самых влиятельных украинцев, журнал Корреспондент предлагает читателям свой взгляд на то, какие люди и идеи движут страной и какие тенденции доминируют в Украине. Для многих читателей этот рейтинг откроет новые имена, некоторым поможет понять, где окажется Украина завтра.

Номер от 21 августа — это уже седьмой рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины, опубликованный журналом Корреспондент. В 2003-м и 2004 годах список возглавлял Леонид Кучма, в 2005-м — Виктор Ющенко, в 2006-м — Ринат Ахметов, в 2007-м — его коллега по партии Виктор Янукович, а в прошлом году — Юлия Тимошенко.

Игра цифр 50 строк в списке ТОП-100 заняты представителями трех ветвей власти. 22 человека представляют власть исполнительную, 25 — законодательную и 3 — муниципальную. 7 строк заняли люди искусства, по 4 — из религии и спорта, двое — из медицины

25 строчек заняты членами основных фракций парламента — Наша Украина и Народная Самооборона — 4, БЮТ — 9 человек, Партия регионов — 10, коммунисты — 1 и Блок Литвина — 1

31 новичков в нынешнем списке ТОП-100. Самый успешный из них — Вера Ульянченко. В недавнем прошлом губернатор Киевской области взошла на высшую в своей карьере ступень — заняла кресло главы Секретариата Президента. В этой должности она не уступает своим именитым предшественникам

36 участников списка ТОП-100 — крупные бизнесмены, из них 21 человек находится вне публичной политики. Это прогресс. Два года назад из 35 бизнесменов ТОП-100 только пятеро были вне политики

91 строчки заняты мужчинами, 9 — женщинами. Слабый пол вошел в список сильных мира сего благодаря политике (6 человек), искусству (1), индустрии моды (1)

9 кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах вошли в нынешний ТОП-100. Причем двое улучшили свое положение в сравнении с прошлогодним рейтингом, двое — новички списка, четверо спустились ниже в рейтинге Самые влиятельные люди Украины, и один сохранил свой высокий статус