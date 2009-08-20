Большинство киевлян, львовян и симферопольцев связывают обращение Медведева к Ющенко с началом выборов в Украине

Киев. 20 августа. УНИАН. Большинство жителей Киева, Львова и Симферополя связывают обращение Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с началом избирательной кампании в Украине.

Об этом сообщил заместитель директора исследовательского центра “Имидж-Контроль” Владимир КУСТОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН, презентуя социологический экспресс-опрос жителей Киева, Львова и Симферополя.

Так, в Киеве связывают заявление Д.МЕДВЕДЕВА с началом президентской кампании в Украине 58,9% опрошенных, в Симферополе - 44,5%, во Львове – 64,2%.

Кроме того, исследовательский центр предложил жителям трех городов по пятибалльной шкале оценить обращение Президента России. В Киеве и Львове Д.МЕДВЕДЕВУ поставили «двойки», а в Симферополе он получил “четверку”. “Так что в школе Д.МЕДВЕДЕВ получил бы двойку”, - сказал В.КУСТОВ.

Оценивая отдельные претензии Президента России к своему украинскому коллеге, жители Киева, Львова и Симферополя давали приблизительно такие же оценки.

В частности, оценивая претензию к Украине относительно продажи оружия Грузии, киевляне и львовяне поставили чуть больше 2,5 баллов, в Симферополе Президент РФ получил 3,8.

Претензия Д.МЕДВЕДЕВА относительно искажения событий Великой Отечественной войны в Киеве получила 2,8 балла, в Симферополе – 4,2, во Львове – 2,2.

Претензия относительно статуса пребывания в Севастополе Черноморского флота РФ в Киеве получила 2,8 балла, в Симферополе - 4, во Львове - 2 балла.

Претензия относительно проблем русского языка: Киев дал 3,2 балла, Симферополь - 4,2, Львов - 1,8.

Претензия относительно возможности вступления Украины в НАТО: в Киеве – 3,2 балла, в Симферополе – 3,8, во Львове – 2,3.

Уличный экспресс-опрос проводился 16 августа 2009 года. Было опрошено 3 тысячи респондентов (по одной тысяче человек в каждом городе) по упрощенной выборке – пол, возраст, район города. Погрешность не превышает 3,3%.