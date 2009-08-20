Тимошенко возглавила рейтинг самых влиятельных 100 украинцев по версии журнала “Корреспондент”

Киев. 20 августа. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО возглавила рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины по версии журнала “Корреспондент”.

Соответствующий рейтинг был сегодня представлен во время пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В пятерку лидеров также вошли владелец «Систем Кепитал Менеджмент», народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, основной акционер международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne Виктор ПИНЧУК и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

В десятку самых влиятельных людей вошли сразу два спикера – экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК (№6) и действующий председатель ВР Владимир ЛИТВИН (№7), совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (№8), первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ (№9) и глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО (№10).

Как отметила заместитель главного редактора журнала “Корреспондент” Анна МОРОЗ, при подготовке рейтинга журналисты редакции учитывали мнения 22 экспертов в разных областях Украины.

“Топ-100” в этом году – это попытка помочь читателям журнала оценить влияние отдельных личностей в условиях беспрецедентного падения уровня доверия к власти и фактическому началу президентских выборов”, - сказала она.

Кроме того, по словам А.МОРОЗ, делая свой выбор, редакция учитывала популярность политиков и степени влияния на жизнь страны, масштабы компаний, которыми руководят бизнесмены, массовость почитателей для деятелей культуры и спортсменов.

В свою очередь, редактор отдела “Страна” журнала “Корреспондент” Андрей СМИРНОВ заметил, что 50 позиций в рейтинге занимают представители трех ветвей власти – 22 человека от исполнительной власти, 25 – законодательной и трое - муниципальной.

Кроме того, 7 позиций заняли люди искусства, по 4 – религии и спорта, две - медицины.

А.СМИРНОВ добавил, что 25 позиций заняты членами основных фракций парламента. В частности 4 - от фракции НУ-НС, 9 - от БЮТ, 10 - от Партии регионов, по одному - от КПУ и Блока Литвина.

Среди членов действующего правительства кроме Ю.ТИМОШЕНКО и А.ТУРЧИНОВА, в рейтинг попал министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО (№11), вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ (№31), министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК (№40), вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК (№43), министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО (№75).

При этом двое заместителей председателя ВР – первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ и вице-спикер Николай ТОМЕНКО заняли соответственно 53-ю и 56-ю позиций, а мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ казался на 16-й ступеньке.

Обозреватель журнала “Корреспондент” Александр ПАСХОВЕР заметил, что 36 участников рейтинга – крупные бизнесмены, 21 из которых находится вне публичной политики.

В то же время, по его словам, только 9 позиций заняли женщины. В частности, кроме Ю.ТИМОШЕНКО и В.УЛЬЯНЧЕНКО, влиятельными названы секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА (№22), жена Президента Екатерина ЮЩЕНКО (№47), народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН (№51), первая помощница премьер-министра Ольга ТРЕГУБОВА (№68), кинорежиссер Кира МУРАТОВА (№69), председатель Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ (№83) и учредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина ДАНИЛЕВСКАЯ(№94).

А. ПАСХОВЕР отметил, что 100-ю ступеньку в рейтинге занял экс-депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ как “сборный образ того, что сегодня происходит в Украине”.