Работники столичной парикмахерской просят органы власти отреагировать на попытку незаконного лишения предприятия помещения

Киев. 20 августа. УНИАН. Трудовой коллектив столичной парикмахерской ООО "Чаривный завиток", которая расположена в центре города, призывает прокуратуру, органы государственной власти в рамках своей компетенции отреагировать на попытку, по их мнению, незаконного лишения предприятия помещения, которое оно арендует в одном из жилищно-эксплуатационных управлений, относящемся к Кабинету министров.

Об этом сегодня от имени персонала парикмахерской на пресс-конференции в УНИАН заявил ее директор Сергей КОСТЯНЧУК.

Он рассказал, что между парикмахерской и ЖЭКом в 2004 году был заключен договор аренды сроком на пять лет. В январе этого года он завершился, но в соответствии с нормами Гражданского кодекса, если в течение месяца по окончании срока действия договора у арендодателя отсутствуют возражения, срок аренды автоматически продлевается на ранее обусловленный срок.

"В течение января этого года ЖЭК не сообщил нашему обществу о необходимости освобождения помещения, в котором мы находимся с 1968 года, мы продолжаем добросовестно пользоваться им, платить арендную плату, жилищно-коммунальные услуги и обязательные платежи в бюджет", - сказал С.КОСТЯНЧУК.

По его словам, ООО официальным письмом сообщило арендодателю о продлении срока аренды, но он с этим не согласился, и в июне ЖЭК обратился с иском в хозяйственный суд об истребовании имущества.

По словам директора парикмахерской, несмотря на отсутствие в настоящее время судебного решения, госпредприятие 12 августа отключило в помещении электричество, хотя договор на энергоснабжение в парикмахерской заключен с АК "Киевэнерго", и долгов за его потребление нет. Более того, как отметил С.КОСТЯНЧУК, руководство жилищной конторы обещает так же поступить с водоснабжением и водоотводом.

"Каких-либо официальных объяснений или претензий к нам не выдвигалось... Я думаю, что кто-то положил глаз на это помещение, ведь оно находится на бульваре Леси Украинки", - отметил С.КОСТЯНЧУК.

Он сообщил, что руководство парикмахерской уже обратилось с соответствующими исками на действия должностных лиц ЖЭКа, и надеется, что судебные решения будут в их пользу, поскольку не видит со своей стороны никаких нарушений.