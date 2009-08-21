Украинцы считают, что качество их жизни зависит от того, кто станет следующим Президентом – исследование

Киев. 21 августа. УНИАН. Украинцы считают, что качество их жизни зависит от того, кто станет следующим Президентом.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Институтом Горшенина всеукраинского социологического исследования на тему «Украина. Совершеннолетие», презентованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, 70,4% опрошенных считают, что качество их жизни зависит от того, кто станет следующим Президентом Украины. Из них 35,4% убеждены, что качество их жизни зависит от личности Президента в значительной степени, а 35% - в некоторой степени. Пятая часть опрошенных (21,7%) заявили, что качество их жизни никак не зависит от того, кто станет следующим главой государства. Затруднились ответить на данный вопрос 8% респондентов.

Исследование показало, что большинство украинцев - 56,5% - против введения чрезвычайного положения в стране для преодоления последствий экономического кризиса. Причем 25,4% из них скорее не согласились бы на введение чрезвычайного положения, а 31,1% - точно не согласились бы. Поддерживают данную идею 18,6% опрошенных, из них 12% точно поддерживают, а 16,6% скорее поддерживают. Затруднились ответить на данный вопрос 15,1% респондентов.

Также более половины украинцев (54,8%) против того, чтобы дать дополнительные полномочия Президенту (независимо от того, кого выберут на этот пост) на период экономического кризиса. Более четверти опрошенных (27%) напротив, поддержали бы такое решение. Затруднились ответить на данный вопрос 18,2% респондентов.

Как отмечают в Институте Горшенина, несмотря на то, что наиболее важной проблемой для Украины граждане считают экономический кризис – об этом заявили 64,3% опрошенных – значимые показатели экономической стабильности страны, такие как «социальная защита населения» и «выплата зарплат и пенсий» волнуют только 24,7% и 24,6% соответственно. Таким образом, эксперты института приходят к выводу, что экономический кризис, о котором граждане постоянно слышат от политиков и из СМИ, имеет скорее психологическую, а не реальную экономическую основу.

В соответствии с исследованием, политическая нестабильность беспокоит 42,5% респондентов, здравоохранение - 24,5%, отношения с Россией - 21,8%, коррупция - 19,9%. Далее со значительным отрывом следуют: обеспечение поставок энергетических ресурсов/природного газа (10,5%), алкоголизм и наркомания (10,4%), образование (10%) и преступность (9,7%). Менее 5% граждан Украины беспокоят такие проблемы, как раскол страны на Запад и Восток, членство в НАТО, судебная реформа, отношения с ЕС, конституционная реформа по изменению властных полномочий Президента, Верховной Рады и Кабинета министров, крымский вопрос. Менее 1% украинцев назвали в числе важных проблем расследование резонансных дел (дело журналиста Георгия Гонгадзе, дело об отравлении кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО, дело экс-народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО), состояние демократии и свободы слова, реабилитацию воинов ОУН-УПА, признание мировым сообществом Голодомора в Украине 1932-1933 г.г. геноцидом. Затруднились назвать наиболее важные для страны проблемы 0,8% респондентов.

Институт Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему: «Украина. Совершеннолетие» с 10 по 18 августа 2009 года. Всего, согласно всеукраинской выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 160 населенных пунктах Украины, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.