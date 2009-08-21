Почти 20% украинцев отрицательно относятся к получению Украиной независимости в 1991 году – исследование

Киев. 21 августа. УНИАН. Почти 20% украинцев отрицательно относятся к получению Украиной независимости в 1991 году.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Институтом Горшенина всеукраинского социологического исследования на тему «Украина. Совершеннолетие», презентованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, 19,5% опрошенных заявили об отрицательном отношении и почти столько же - 19,8% - высказали нейтральное отношение к этому событию.

Однако, более половины украинцев - 56,7% - положительно относятся к получению Украиной независимости в 1991 году.

При этом 45,5% граждан положительно относятся к отказу Украины от ядерного оружия. Отрицательно к данному факту относятся 23,9% опрошенных и почти столько же - 22,9% - нейтрально. Затруднились ответить на данный вопрос 7,7% респондентов.

Половина украинцев - 50,9% - отрицательно относятся к Оранжевой революции 2004 года. Положительно оценивает это событие только каждый пятый украинец - 21,5%, а 22,8% опрошенных относятся к Оранжевой революции нейтрально. Затруднились с оценкой этого исторического события 4,9% респондентов.

Институт Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему «Украина. Совершеннолетие» с 10 по 18 августа 2009 года. Всего, согласно всеукраинской выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 160 населенных пунктах Украины, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%