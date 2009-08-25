Дата-центр ВОЛЯ предложил неограниченный трафик по двум популярным тарифным планам

25 августа 2009 года. Киев. Дата-центр ВОЛЯ вводит новое акционное предложение, по условиям которого в тарифных планах «Воля» и «Бизнес» снимаются ограничения на исходящий зарубежный трафик.

Абонентам тарифного плана «Воля» за 299 гривен предлагается 4 ГБ входящего трафика и неограниченный исходящий.

Абонентам тарифного плана «Бизнес» за 499 гривен предлагается 40 ГБ входящего трафика и неограниченный исходящий.

Таким образом, сегодня дата-центр ВОЛЯ во всех тарифных планах для физических серверов предлагает неограниченный исходящий зарубежный трафик. Украинский трафик на всех тарифных планах Дата-центра ВОЛЯ является неограниченным.

Напомним, что ранее дата-центр ВОЛЯ предложил новый тарифный план «Старт-VDS», по которому абонент всего за 199 грн/мес. получает в пользование виртуальный выделенный сервер с конфигурацией 500 МГц/512 MБ/50 ГБ. Данный тариф является идеальным для небольших проектов, нуждающихся в качественном сервисе и технической поддержке.

Руководитель дата-центра ВОЛЯ Алексей Акулов подчеркнул: «На сегодня мы смогли предложить не только самую совершенную с точки зрения технических характеристик серверную площадку, но и максимально выгодные тарифные планы для проектов любой величины – от начинающих до крупных, с повышенными требованиями. На площадках дата-центра уже содержится петабайт информации (более тысячи терабайт). При этом дата-центр ВОЛЯ является основным участником украинского Интернета и генерирует бОльшую часть всего украинского трафика. Мы рады, что можем обеспечить новые отечественные проекты наилучшими условиями для их развития».

Подробная информация об услуге, тарифах и дополнительных сервисах размещена на сайте дата-центра: www.dc.volia.com.

Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением услуг хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер – VPS, VDS) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

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