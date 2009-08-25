Украинский БТА банк поддержал социально незащищенных киевлян

Экономический спад ухудшил положение многих украинцев. Но особенно тяжело пожилым и одиноким. Не секрет, что старики и до кризиса не всегда ощущали ту заботу со стороны государства, на которую заслуживают. Сейчас же, когда бюджеты всех уровней едва сводят концы с концами, ситуация стала еще хуже. А так хочется как-нибудь поддержать стариков, сделать для них что-нибудь хорошее – выразить свою благодарность за то, что они защищали страну, восстанавливали ее из руин.

Приятно, что в нынешних тяжелых условиях, готовность делать добрые дела и взять на себя часть обязанностей государства проявил отечественный бизнес. Так, в рамках программы поддержки социально незащищенных слоев населения, украинский БТА-Банк в июле текущего года оказал целевую финансовую помощь пенсионерам Шевченковского района города Киева. Шевченковский район – один из самых крупных. Среди жителей района значительная часть людей преклонного возраста - более 60 000 пенсионеров, 98 человек из них 20-х годов рождения прошлого века. Это люди, участвовавшие в партизанском подпольном движении в годы Второй Мировой войны, ветераны труда.

«Забота об одиноких пожилых людях - посильная и благородная обязанность для социально ответственного бизнеса» уверяют в БТА-Банке. И обещают не только не сворачивать свои благотворительные программы, но и расширить их. Уже сейчас поддержкой украинских банкиров пользуются не только старики, но и дети-сироты, детские лечебные учреждения. Всем им сотрудники БТА-Банка не просто предоставляют финансовую поддержку, но и дарят частичку своего сердца.

Пресс-служба ОАО "БТА Банк"