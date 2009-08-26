Партия малого и среднего бизнеса поддерживает изменения в Конституцию, предложенные Президентом

Киев. 26 августа. УНИАН. Партия малого и среднего бизнеса поддерживает изменения в Конституцию Украины, предложенные Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом заявил председатель партии Ярослав МЕСЯЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН .

По его словам, в данных изменениях учитываются проблемы, с которыми на сегодняшний день сталкиваются предприниматели, в том числе бездеятельность властей, неспособность украинского законодательства предоставить им судовую защиту, коррумпированность государственных контролирующих органов.

Как сообщал УНИАН, 31 марта т.г. Президент В.ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный.

В проекте Конституции глава государства среди прочего предлагает назвать парламент Национальным Собранием Украины, которое будет состоять из Палаты депутатов и Сената, создать институты народной законодательной инициативы, а также институт местной инициативы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает запретить одновременное проведение выборов главы государства, народных депутатов и в органы местного самоуправления, а также установить новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.

25 августа этого года Президент Украины подписал Указ «О вынесении на всеукраинское обсуждение проекта Закона Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины”».