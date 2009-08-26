Инициатива Президента вынести на обсуждение и принять проект Конституции несколько запоздала, но этот шанс нужно использовать – Палий

Киев. 26 августа. УНИАН. Инициатива Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вынести на всенародное обсуждение и принять новую редакцию Конституции несколько запоздала, но этот шанс нужно использовать.

Такое мнение высказал эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Политолог отметил, что это беспроигрышный шаг главы государства, поскольку его оппоненты – БЮТ и Партия регионов - писали свой проект Конституции тайно. “Конституция ПРиБЮТ готовилась аж с 2008 года, а Президент пытается все перевести в более позитивное русло и показать, что он ничего не скрывает от общества”, - сказал А.ПАЛИЙ. По мнению эксперта, тем самым глава государства демонстрирует, что такого рода инициатива должна быть поддержанная общественностью, а не готовиться тайно. Он отметил, что Президент пока воздерживается от радикальных решений, и даже не инициирует проведение референдума.

Вместе с тем А.ПАЛИЙ считает, что с подобной инициативой В.ЮЩЕНКО должен был выступить намного раньше. “Очевидно, что, к сожалению, представление этого проекта весьма и серьезно запоздало. В 2005 году провести Конституцию для страны в интересах страны было элементарно”, - сказал он.

Более того, эксперт убежден, что принять новую Конституцию можно было еще даже полтора года назад. “Это было не так легко сделать, но достаточно реально – провести Конституцию, утвердить ее на референдуме, иметь по ней общественное большинство”, - добавил А.ПАЛИЙ.

В то же время, по мнению эксперта, это не означает, что Президент должен отказаться от идеи усовершенствовать Основной Закон. “Если есть возможность изменить ситуацию, повысить жизнеспособность страны, повысить управляемость страны, выстроить ту вертикаль, которая будет свидетельствовать о дееспособности государственного механизма, то это, безусловно, нужно делать, если даже на это есть очень небольшой шанс, как в сегодняшних условиях”, - считает А.ПАЛИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 25 августа подписал указ «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», согласно которому всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года.