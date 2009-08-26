Украинская власть не уделяет должного внимания вопросам сотрудничества с общественными организациями - эксперты

Киев. 26 августа. УНИАН. Украинская власть не уделяет должного внимания вопросам сотрудничества с общественными организациями. Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН директор программы "Усиление влияния гражданского общества" Международного фонда "Возрождение" Алексей ОРЛОВСКИЙ.

Он отметил, что сегодня “украинская власть, прежде всего Верховная Рада Украины, крайне слабо обращает внимание на те инициативы представителей общественности, которые идут со стороны именно общественности”. По его словам, органы власти игнорируют “почти все инициативы общественности”, они “так или иначе блокируются органами власти”.

А.ОРЛОВСКИЙ отметил, что очередной попыткой повысить уровень сотрудничества между органами власти и общественностью должна стать новая редакция проекта Закона Украины "Об органах самоорганизации населения", подготовленная Всеукраинской ассоциацией содействия самоорганизации населения при поддержке фонда “Возрождение”, которая в ближайшее время должна быть передана в парламент Украины. По его словам, органы самоорганизации населения, в частности, домовые, квартальные комитеты, комитеты микрорайонов являются одной из основных форм участия граждан в решении местных проблем. Наравне с местными советами они являются представительскими органами самоуправления жильцов. Он подчеркнул, что эти органы самоорганизации населения могли бы решать много важных для людей проблем, но их деятельность “упирается в несовершенство законодательства”. По его словам, действующий Закон Украины "Об органах самоорганизации населения" содержит большое количество нормативных пробелов, и нередко противоречит другим законодательным актам. О.Орловский подчеркнул, что в результате эти органы не могут в полной мере реализовать собственные полномочия, а также вести свою финансово-хозяйственную деятельность.

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Максим ЛАЦИБА отметил, что уже 9 месяцев “лежит без рассмотрения” в Верховной Раде Украины законопроект “Об общественных организациях”, а проект закона “О порядке организации и проведения мирных мероприятий” не рассматривается уже 15 месяцев, а еще больше времени парламент не рассматривает законопроект “О социальных услугах”. По его словам, “народные избранники не только игнорируют поданные законопроекты, но они активно их отклоняют, в частности, в марте 2009 года депутаты отказались предоставить право гражданам Украины обращаться к органам власти через электронное обращение граждан”. Он отметил, что такое право имеют граждане стран Европы.

Заместитель председателя Всеукраинской общественной организации "Ассоциация содействия самоорганизации населения" Андрей КРУПНИК отметил, что на сегодняшний день отсутствует надлежащая нормативно-правовая база “на локальном уровне”. Он добавил, что эта работа должна проводиться органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти. По его словам, в соответствии с опросом, лишь 25% общественных организаций удовлетворены сотрудничеством со своими органами местного самоуправления.