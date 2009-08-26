Команда Президента после обсуждения проекта Конституции может инициировать референдум – КИУ

Киев. 26 августа. УНИАН. Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО не исключает, что после всенародного обсуждения проекта Конституции Президента будет попытка провести референдум.

Такое мнение он выразил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что проведение всенародного обсуждения, скорее всего, является лишь первым шагом команды нынешнего главы государства. ”Очевидно, инициаторы этого обсуждения не исключают проведения референдума как следующего шага”, - сказал председатель правления КИУ. По его словам, во время обсуждения будет выяснено как воспринимаются или не воспринимаются отдельные положения проекта Конституции, предложенного В.ЮЩЕНКО. “Очевидно, или в целом вся Конституция или отдельные ее положения будут вынесены на референдум”, - добавил он. В то же время, отметил А.ЧЕРНЕНКО, закон о проведения референдума является настолько несовершенным, что его даже не то что одновременно с первым туром выборов Президента (17 января 2010 года - УНИАН) невозможно провести, а в любой другой день проблематично провести”, - отметил он. При этом он не исключил, что такой референдум можно провести, если на то будет согласие политических сил и внесены соответствующие изменения в действующее законодательство.

А.ЧЕРНЕНКО также не исключил, что ряд политических сил не приобщатся к процессу обсуждения, только из-за того, что эта инициатива исходила от нынешнего главы государства. “В этом вопросе некоторые будут руководствоваться – главное не что предложили, а кто предложил... К сожалению, я думаю, что крупные политики они проигнорируют этот процесс”, - добавил он.